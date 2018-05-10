"Taşlar yerine oturursa, gevşek politikadan çıkışı tartışırız"

10 Mayıs 2018

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyon hedefinin başarılacağına dair görünümde iyileşme olması halinde BOJ'un ultra gevşek para politikasından çıkışın şartlarını tartışabileceğini söyledi.

Kuroda, Tokyo'da katıldığı bir seminerde yaptığı konuşmada, "Fiyat istikrarı hedefimizi başarma olasılığı yükseldiğinde, gevşek para para politikasından çıkış için taşlar yerine oturacak. Ondan sonra BOJ Politika Kurulu bir çıkışı tartışabilir" dedi.

Konuşmasında, fiyat istikrarı hedefinin başarılmasını geciktirebilecek risklere de işaret eden Kuroda, "Eğer gelecekteki büyüme konusunda güçlü bir belirsizlik var ise, şirketler ücretleri artırmaktan sakınırlar. Enflasyon bekleyişleri yükseltecek fiyat artışları gerçekleşmeden önce önemli miktarda zaman geçebileceğini aklımızda tutmalıyız" diye konuştu.

"BOJ'un tahvil alım hızı dalgalanabilir"