TCMB, 18 Ocak'ta ne yapacak?
Analistler, Merkez Bankası'nın 18 Ocak'ta faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.
18 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek.
Beklenti, faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.
Buna göre, Foreks anketine katılan 20 analistin tamamı haftalık repo, marjinal fonlama oranı ve gecelik borçlanma faizlerinde değişiklik beklemiyor.
Öte yandan analistlerin 17'si Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3'ü 50 baz puanlık artırım kararı alınacağını öngördü.
TCMB, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti.
Bankaların borç alma limitlerini sınırlayan banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP faizinden sağlıyor.