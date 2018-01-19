TCMB atlatıldı, Fitch bekleniyor

19 Ocak 2018

Türk Lirası, TCMB politika metninde yer alan "şahin" ifadeler sonrası dolar karşısında hafta başından bu yana yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldı.

Haftaya 3.75 civarında başlayan dolar/TL, salı günü 3.8340'a kadar yükselmiş ve bu yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün, Merkez Bankası açıklamasından hemen önce 3.7995'ten işlem gören kur, karar sonrası gün içinde 3.7580'e kadar geriledi.

Haftanın son işlem gününe ise yukarı yönlü başlayan dolar/TL saat 10:10'da 3.7840 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6385'den işlem gördü.

Analistler, TCMB'nin politika metninde yer alan "Enflasyonda belirgin bir iyileşme" ibaresinin, "Enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme" ibaresiyle değiştirilerek verilen güçlü mesajın TL'yi desteklediğini söyledi.

Diğer taraftan 90.15 civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi ve olası Afrin operasyonu öncesi ABD tarafından gelen ılımlı açıklamalarda TL'nin pozitif fiyatlamasında etkili oldu.

Fitch not kararını açıklayacak

Piyasalarda bugün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu gece yarısı açıklaması beklenen not kararı takip edilecek. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.

Fitch, 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'deki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.