"TCMB bugün gerçek rengini göstermeli"

07 Haziran 2018

TCMB Para Politikası Komitesi'nin bugün yapacağı toplantıyı değerlendiren Commerzbank, TCMB'nin gerçek rengini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

TCMB'nin Türk Lirası'ndaki krize bir son vermek için bugün faizleri yeniden artırmayı mı, yoksa gerekli olan her şeyi yaptığını söyleyip hiçbir şey yapmamayı veya küçük bir ayarlamaya gitmeyi mi tercih edeceğini merakla beklediklerini ifade eden Commerzbank, "İkinci seçeneğin, Türk Lirası üzerinde baskı yaratacak olan, daha olası olduğunu düşünüyoruz" dedi.