TCMB en büyük ikinci altın alıcısı oldu

06 Şubat 2018

Dünya Altın Konseyi (WGC), fonların altına yaptıkları yatırımlardaki düşüşün etkisiyle altın talebinin 2017'de sekiz yılın dip seviyesine gerilediğini bildirdi.

WGC raporuna göre, küresel altın talebi 2017 yılında yüzde 7 düşüşle 2009'dan bu yana en düşük seviye olan 4 bin 71 tona geriledi.

Rapora göre, yatırım talebi, külçe altına dayalı borsa yatırım fonlarına para girişinin azalması nedeniyle dörtte bire yakın oranda geriledi. Altın fiyatları geçen yıl doların zayıf seyrinin desteğiyle artarken, yükselen faiz oranları ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş, altının yatırım olarak cazibesini azalttı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen WGC Piyasa İstihbarat Bölümü Başkanı Alistair Hewitt, para politikalarının sıkılaştırılması ve güçlü hisse senedi piyasaları nedeniyle geçen yıl altına talebin azalmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Öte yandan raporda, küresel büyümeye yönelik iyimserliğin daha güçlü mücevher alımına yol açtığı bilgisine yer verildi. Buna göre mücevher amaçlı altın talebi, altın fiyatlarındaki yüzde 13'lük yükselişe karşın 2013'ten bu yana ilk yıllık artışını kaydetti. Ancak mücevher alımları yatırım talebindeki düşüşü dengelemekte yetersiz kaldı.

Teknoloji şirketlerinin talebi arttı

Dünyanın en büyük ikinci altın piyasası Hindistan'ın mücevher talebi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artış göstererek yaklaşık 563 ton oldu. Hindistan hükümetinin altın ithalatı konusunda getirdiği yeni kanunlar ve vergiler ise ülkedeki talebin dalgalanmasına yol açtı.

Hindistan'ın yanı sıra 2017'de ABD ve Çin'in de mücevher talebi arttı. Dünyanın en fazla nüfusuna sahip Çin'de mücevher talebi yıllık yüzde 3 artış göstererek 647 tonu buldu.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre yatırım amaçlı altın alımı yüzde 23 düşerek, bin 595 tondan bin 232 tona tona geriledi.

Teknoloji şirketlerinden altına gelen talep geçen yıl yüzde 3 artarak 333 tona yükseldi. Bu dönemde toplam altın arzı ise bir önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 4 bin 398 tonda kaldı.

Söz konusu dönemde merkez bankalarının altın talepleri de yüzde 5 azalışla 371,4 tona düştü.

TCMB, en büyük ikinci altın alıcısı

Rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Rusya Merkez Bankasının ardından ikinci en büyük altın alıcısı oldu. TCMB'nin geçen yıl 86 ton altın aldığı ve yıl sonu itibarıyla altın rezervinin 200 tonun üzerine çıktığı kaydedildi.

Türk lirası cinsinden altın fiyatlarının Kasım 2017'de rekor seviyeye ulaşması ise tüketicilerin mücevher talebini kısıtladı.

Kaynak: Reuters