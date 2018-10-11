TCMB rezervleri 460 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 460 milyon dolar azalarak 84 milyar 196 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Ekim'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 701 milyon dolar azalışla 66 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 28 Eylül ile biten haftada 66 milyar 989 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 241 milyon dolar yükselişle 17 milyar 667 milyon dolardan 17 milyar 908 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 460 milyon dolar azalışla 84 milyar 656 milyon dolardan 84 milyar 196 milyon dolara geriledi.