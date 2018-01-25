TCMB: Sıkı duruş kararlılıkla sürecek

25 Ocak 2018

Merkez Bankası, 18 Ocak tarihli PPK toplantısına ilişkin özeti yayımladı.

Banka, söz konusu toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemiş, ancak politika metninde yer alan "şahin" ifadeler piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı.

Enflasyona ilişkin unsurların yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği kaydedilen toplantı özetinde şunlar öne çıktı:

- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.

- Küresel büyümeye ilişkin veriler gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin eşanlı olarak devam ettiğini göstermektedir.

- Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu bir miktar yükselmiş, ana eğilimleri ise yüksek seviyesini korumuştur.

- Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

- Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiş ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranını yüzde 12,75’te sabit tutmuştur.

- TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

- Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

- Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.