TCMB'den 300 baz puan faiz artışı

23 Mayıs 2018

Merkez Bankası (TCMB) bu akşam saatlerinde olağanüstü toplanarak geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13.5'ten 300 baz puan artışla yüzde 16.5'e yükseltti.

TCMB, bir haftalık repo faizini yüzde 8'de, gecelik faiz oranlarından marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te, borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu.

Bankanın piyasaya uyguladığı son faiz oranını gösteren ağırlıklı fonlama maliyetinin yarından itibaren uygulanacağı belirtildi.

TCMB'nin PPK açıklaması öncesi bugün en yüksek 4.9270 seviyesini test eden dolar/TL, faiz kararı etkisiyle günün en düşük seviyesi olan 4.55'e kadar geriledi. Dolar/TL TSİ 19:45'te 4.56 seviyesinde işlem gördü.

Güçlü parasal sıkılaştırma vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den yapılan açıklamada kararın gerekçeleri şöyle belirtildi:

"Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."