TCMB'den bankalara: Döviz forward maliyetini artırın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; konuya yakın kaynaklar, TCMB'nin bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istedi.

"19,05'in altına dolar satmayın"

Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19,05 altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

Deprem felaketinin ardından otoriteler dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdı.

Enflasyonun geçtiğimiz sene yüzde 85’te zirve yapmasıyla birlikte yetkililer liranın mümkün olduğunca istikrarlı seyretmesine odaklandı. Lira geçen yıl dolara karşı yüzde 30 değer kaybederken bu yılki kayıp yüzde 1’in altında.

Depremin etkilerini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın İthalatını geçici bir süreliğine durdurma kararı sonrası TCMB bankalardan altın bankalardan yerli müşterilerine altın satışlarında minimum bir spread belirlemelerini istemişti.