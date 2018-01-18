TCMB'nin kararı bekleniyor, dolar aşağı yönlü

18 Ocak 2018

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı öncesi aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Gün içinde 3.7959-3.8231 aralığında dalgalanan kur, saat 13:50'de 3.7995 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6480'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,28 artışla 116.917 puandan girdi.

TCMB kritik faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak. Yılın ilk toplantısında bankanın faiz adımı atması beklenmezken, analistler karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket öngörüyor.

TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Diğer taraftan TCMB kararları ve Suriye'ye ilişkin jeopolitik gelişmeler dışında dünkü 89.98 seviyesinden bugün 90.55 seviyelerine toparlanan dolar endeksi de TL üzerinde baskıya neden oluyor.

Dün ECB yetkililerinin euronun dolar karşısındaki değer kazanımının "yararlı olmadığı" şeklindeki açıklamaları ile dolar değer kazanmıştı. Uzmanlar, dolarda hızlı bir geri dönüşün TL için riskli olabileceğini ifade ediyor.