TCMB'nin sürpriz faiz kararı altının ateşini düşürdü! İşte altında güncel fiyatlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerini boşa çıkararak faiz artışına gitti. Banka, yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkardı. Böylece Merkez Bankası, tam 13 ay aranın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Faiz kararında sürpriz çıktı

Karar öncesinde piyasa aktörleri faizin sabit tutulacağı görüşündeydi. Ancak Merkez’in bu sürpriz adımı, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlanırken özellikle yabancı yatırımcı açısından piyasalarda güven tazeleyen bir sinyal olarak algılanması bekleniyor.

Altının ateşi düştü

Kararın ardından yatırımcılar arama motorlarında yoğun şekilde “gram altın kaç TL?”, “altın fiyatları ne kadar oldu?”, “faiz kararı sonrası altın fiyatları” gibi soruların yanıtını arıyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandı. Gram altın yüzde 0,52 oranında değer kaybetti.

İşte faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları:

Gram Altın: 4.080,82 TL (alış) – 4.081,28 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.717,00 TL (alış) – 6.767,00 TL (satış)

Yarım Altın: 13.434,00 TL (alış) – 13.534,00 TL (satış)

Tam Altın: 26.420,58 TL (alış) – 26.942,58 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 26.781,00 TL (alış) – 26.960,00 TL (satış)

Diğer faiz oranlarında da artış yapıldı

PPK, yalnızca politika faizini değil, gecelik vadeli faiz oranlarını da güncelledi.

* Gecelik borç verme faizi: yüzde 46’dan yüzde 49’a,

* Gecelik borçlanma faizi: yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarıldı.

Mart ayında politika faizi 250 baz puanlık düşüşle yüzde 45’ten 42,5’e çekilmişti. Ancak 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybı nedeniyle Merkez Bankası 20 Mart’ta takvim dışı bir toplantı yapmış, o toplantıda politika faizi sabit bırakılmış ancak gecelik faizler artırılmıştı.