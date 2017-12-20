TEB, TÜBİTAK projesi kapsamında 40 girişimciye destek verdi

20 Aralık 2017

TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim Programı (BiGG) kapsamında iki yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden TEB, bu yılın sonuçlarının açıklanmasıyla, desteklediği 40 girişimci ile en çok destek veren uygulayıcı kuruluşlardan biri oldu.

TÜBİTAK'ın 2 çağrı yaptığı 2017 yılı içinde TEB, toplam 1400 başvuru aldı. Kabul edilen girişimcilere TEB Girişim Evi StepUP Programı kapsamında Kişisel Gelişim Eğitimleri, Girişimcilik Eğitimleri, Teknik Eğitimler ve Uygulama olmak üzere dört ana modülde mentorluk desteği verdi. Girişimciler, TEB Girişim Evi mentorluğuyla hazırladıkları iş planlarını BiGG jürisine ilettiler.

150 bin TL'lik devlet desteği aldılar

Birinci dönemde TÜBİTAK'a iletilen 30 iş planından 16'sı destek almaya hak kazanırken, ikinci dönemde iletilen 43 iş planı arasından 24 girişimci 150 bin TL'lik devlet desteği almaya ve şirket kurmaya hak kazandı.

Denizli, İstanbul, İzmir, Trabzon, Ankara, Edirne, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 12 ilden toplam 40 girişimci hibe almaya hak kazanırken, girişimcilerin 7'si TİM-TEB Girişim Evi'nin olmadığı illerden TEB'in online eğitim ve danışmanlık hizmetleri sonucunda başarılı oldu. Bu kapsamda TEB, toplam destek alan girişimci sayısı bazında uygulayıcı kuruluşlar içinde üst sıralarda yer aldı. 2017 yılında TÜBİTAK, BiGG programı kapsamında Türkiye genelinde toplam 426 girişimciye destek oldu.

Boz: Girişimcilere her konuda yol gösteriyoruz

Konuya ilişkin açıklama yapan, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, "TEB olarak, danışman banka anlayışımızla ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyoruz" dedi.