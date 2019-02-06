TEB'den 1 milyar TL'lik net kar

06 Şubat 2019

Türk Ekonomi Bankası (TEB) geçen yıl 1 milyar TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 13 artarak, 96,9 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 66’sını oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2018 yılında toplam kredileri 64 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 15,5 artarak 64,2 milyar TL oldu.

İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9,7 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,93 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4,15 seviyesinde gerçekleşti.

TEB, Ekim 2018 itibarıyla ve 17 bankanın katılımıyla 433,5 milyon avro ve 33,5 milyon ABD doları olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı. TEB’in başarısının ve sektörün güçlü duruşunun göstergesi olan bu sendikasyon kredisi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağladı. Kredinin toplam maliyeti avro ve ABD doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,65 ve Libor artı yüzde 2,75 olarak gerçekleşti.

TEB, dijital bankacılık alanındaki öncülüğünün ve sektörde yaşanan dijital dönüşümün gereği olarak hayata geçirdiği TEB Pratik Şube’lerin sayısını artırarak Türkiye’nin pek çok noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube’lerin sayısı İstanbul’da sekiz, Bursa’da sekiz, Denizli’de beş, İzmir’de dört olmak üzere toplam 25’e ulaştı.

Tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube ile kullanıcılar, para çekme, yatırma, para transferi, ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu işlemleri de kolaylıkla yapabiliyor. TEB, 2019 yılında daha da yaygınlaştırmayı planladığı TEB Pratik Şube ile aynı zamanda operasyonel verimliliğe de katkı sağlıyor.

CEPTETEB, Özel Bankacılık müşterileri için yenilendi

2018 yılında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi merkeze alan TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in kullanıcı sayısı üçüncü yılında 600 bini aştı.

CEPTETEB, TEB Özel Bankacılık müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandı. CEPTETEB Özel versiyonu sayesinde TEB Özel Bankacılık müşterileri, yatırım strateji raporlarını günlük ve aylık olarak takip edebiliyor, kredi kartının ayrıcalıkları hakkında bilgi alarak kampanyalara katılabiliyor, aynı zamanda TEB Özel Bankacılık hattını uygulama içinden tek tuşla arayabiliyor.

CEPTETEB Özel kullanıcıları ayrıca Mobil Onay özelliği sayesinde müşteri temsilcilerinin kendileri adına hazırladığı talimatları CEPTETEB üzerinden okuyup onaylayarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

TEB’in KOBİ’lere desteği artarak sürüyor

"Danışman Banka" anlayışıyla finansman desteğinin yanı sıra finansal olmayan ürün ve hizmetleriyle de Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lerin yanında olan TEB, 2018 yılında da KOBİ Bankacılığıyla önemli çalışmalara imza attı.

Düzenlediği TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 ve TEB Kadın Akademisi ile il il gezerek KOBİ’lerle, kadın işletme sahipleriyle buluşmayı sürdürdü.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme ve dış ticaret hedeflerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir anlaşmaya imza atan TEB KOBİ Bankacılığı, makine imalat sektörünün önde gelen temsilcilerinden Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile ekim ayında hayata geçirdiği iş birliğiyle reel sektöre verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi.

Yapılan anlaşma doğrultusunda teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında ortak proje geliştirme, proje uygulama ve mentorluk programlarının yanı sıra MİB üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak TEB tarafından finansal hizmet ve ürünler de sağlanması öngörülüyor. TEB aynı zamanda, hem Türkiye ekonomisine hem de MİB üyelerinin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla üretim ve ihracata yönelik büyüme ve gelişim programlarının koordinasyonlarını üstlenecek.

Türkiye’de girişimciler, kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri, üniversiteler, iş dünyası temsilcileri, melek yatırımcılar, devletin kurumsal altyapı ve teşvik sistemleriyle oldukça kapsayıcı bir girişimcilik ekosistemi oluşmuşken, TEB de yaklaşık altı yıldan bu yana Girişim Bankacılığı ile bu alanda ekosistemin en önemli bileşenlerinden biri konumuna ulaştı.

Yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için farklı kurum ve kuruluşlarla projeler gerçekleştiren TEB, TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında akredite kuruluşlar arasında yer alan tek özel finans kuruluşu olarak dört yıldır girişimcilerin başvurularını kabul ediyor.

Ayrıca TEB, 2018 yılında program kapsamında 30 uygulayıcı kuruluş arasında en fazla hibe kullandırılmasına aracılık eden ilk 3 kuruluştan biri oldu. Yıl boyunca 64 ilden binin üzerinde teknolojik iş fikri başvurusu alarak, ticarileşebilmeleri ve hibe desteğinden faydalanabilmeleri için girişimcilere destek olan TEB, bugüne kadar toplamda 64 teknolojik iş fikrinin 9,6 milyon TL hibe desteği kazanmasında köprü rol oynadı.

TEB Girişim Bankacılığı, girişimcilerin sürdürülebilir başarı elde etmesi ve uluslararası alanda kendilerine yer bulabilmesi amacıyla onları her platformda destekliyor, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli etkinliklerinde yer almalarına yardımcı oluyor. Bu kapsamda TEB Girişim Bankacılığı, kasım ayında düzenlenen Türkiye’nin en önemli girişimci yatırımcı buluşmasına ev sahipliği yapan İTÜ BIG BANG sahnesine desteklediği girişimcilerle damga vurdu.

21 milyon TL kaynak dağıtılan etkinliğin en çok kaynak kazanan ikinci girişimcisi TİM-TEB Girişim Evi girişimcisi olurken, finalde sunum yapan diğer iki TİM-TEB Girişim Evi girişimcisi de yine ödül aldı.

Desteklediği girişimcilerin Finlandiya’da sekiz yıldır gerçekleştirilen, dünyanın girişimcilik ve inovasyon temalı en önemli etkinliklerinden biri olan SLUSH’a 3 yıl üst üste katılmalarına destek olan TEB, bu yıl da katkılarını sürdürdü. Bu yıl da SLUSH’a katılan genç girişimcilerin global ölçekte potansiyel iş birliği yapabilecekleri firmalarla tanışmalarına olanak sağladı.

Türk fintech’lerin dünyaya açılma yolunda destekçisi TEB

Bankacılık ve finans sektörüne yönelik inovatif çözümler üreten start-up’ları destekleme ve onlarla birlikte inovatif ürünler sunma hedefiyle TEB Fintech Future Four Programı’nı başlatan TEB, 2018 yılında Türk fintech’lerinin yurt dışına açılmasını sağlamak amacıyla yurt dışından güçlü bir ortakla iş birliğine yaptı. Programı yarışma değil bütün bir yıl boyunca başvuruların alınacağı ve parlak fikirlerin bekleneceği bir platforma dönüştürdü.

Program ile yıl boyu başvuruları kabul edip değerlendiren TEB, dijital dönüşümün aktörleri arasında yerini alan fintech’leri desteklemeyi, global pazarda kendilerini anlatma ve dış pazarlara ulaşmalarına yardımcı olmayı sürdürüyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada önemli bir rol üstlenen Finansal Kapsama Programları’nın Türkiye’de en eski uygulayıcılarından biri olan TEB, ülke genelinde tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TEB, bugüne kadar toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 19 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladı.

2018 yılında TEB, dijital dönüşüm sürecinde fintech’lerle birlikte çözüm üreten, kendi fintech geliştirme programını yaratan ve uygulayan bir banka olarak, bugünün üniversite öğrencileri, yarının finansal tüketicileri için “Dijital Finansal Okuryazarlık Programı”nı başlattı Program ile TEB, il il gezerek üniversitelerde gençlerle buluşuyor, onlara yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında bilgi veriyor.

2018 TEB için ödül yılı oldu

2018 yılında TEB, yenilikçi ve sektörde fark yaratan ürün ve hizmetleriyle çok sayıda ödül kazandı. Bireysel Bankacılık alanında TEB Aile Akademisi ile Global Business Excellence Awards tarafından, CEPTETEB ile de Altın Örümcek tarafından ödüle layık görüldü. TEB Özel Bankacılık ile Global Finance ve World Finance tarafından “En İyi Özel Banka” seçilirken International Finance kapsamında “En Yenilikçi Özel Banka” ödülünü aldı.

Kurumsal Bankacılık’ta Nakit Yönetimi alanındaki ürün ve hizmetleriyle TEB, Asian Banking and Finance 2018 ve Best Business Awards tarafında ödüle layık görüldü. Finans dünyasının etkili yayınlarından Euromoney’nin düzenlediği ankette “Türkiye’deki En İyi Servis Veren Nakit Yönetimi Bankası” seçilen TEB, “Pazar Liderleri” kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

KOBİ Bankacılığı alanında ise TEB, TEB KOBİ Danışmanlık Maraton Programı ile CSR Excellence Awards tarafından, TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 ile Global Business Excellence Awards tarafından ödüllendirildi.

İnsan Kaynakları uygulamalarını değerlendiren dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından bu yıl da TEB, "Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşvereni" seçildi.

Bankacılık ve finans alanlarında aldığımı ödüllerin yanı sıra kurum olarak gerçekleştirdiği başarılı iletişim faaliyetleri sonucunda da 2018’i bol ödüllü geçiren TEB tam 27 ödül aldı.

TEB’in tenis platformu “We Are Tennis” üzerinden gerçekleştirilen dijital reklam kampanyası Felis, Inflow, Stevie ve MIXX Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği ve kadınların iş hayatında insanların cesaret kırıcı söylemlerine aldırmadan ekonomiye katılmasını desteklemek için yaptığı “El alem ne der?” kampanyasıyla TEB, Felis ve Communicator Awards kapsamında ödüller aldı.

Kaynak: AA