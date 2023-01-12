TEB’den ihracatçı KOBİ’lere kredi

TEB, ihracatçı KOBİ’lere finansman desteği sağlamak üzere İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, ilave kredi için teminat ihtiyacı olan ihracatçı KOBİ’ler, yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkanından faydalanabilecek.

İş hacimlerini büyütmeyi hedefliyor

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, sektörde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin kullanılacak krediler için teminat oluşturmak olduğunu belirtti ve ihracatçı KOBİ’lere destek olmak için TEB ile İGE arasında imzalanan protokol hakkında şunları söyledi:

“Protokol kapsamında, KOBİ müşterilerimiz yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle ilave kredi imkanına ulaşacaktır. İGE kefaletiyle verilecek krediler, dış ticareti desteklemek yönünde atılmış büyük bir adımdır. Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve iş hacimlerini büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.