'Tek hesap'ta kapsam genişliyor

11 Şubat 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, devletin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği Tek Hazine Hesabı'nın kapsamının genişletileceğini söyledi.

Söz konusu değişiklik ile kamu nakit yönetiminin daha etkin şekilde yapılması, nakit rezervinin güçlenmesi ve kurumların ihtiyaçlarının daha verimli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Şimşek, değişiklik ile, Hazine nakit yönetiminin daha düşük borçlanma seviyeleriyle gerçekleştirilebileceğini bu sayede borçlanma maliyetlerinin sınırlanacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, mevcut uygulamaya ilave olarak ilk planda özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, SGK ve İŞKUR ile özelleştirme, tanıtma fonu gibi bütçe dışı fonların kademeli olarak kapsama alınacağını, yerel idareler ve KİT’lerin ise şimdilik kapsam dışında tutulacağı bilgisini verdi.

Şimşek ayrıca, kapsamda yer alması öngörülen kurumların mali kaynak büyüklüğünün 40 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA