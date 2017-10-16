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Teknik arıza nedeniyle GLP'de saatler uzatılacak

TCMB tarafından yapılan açıklamada, teknik bir problem nedeniyle GLP saatlerinin uzatılacağı bildirildi.

Teknik arıza nedeniyle GLP'de saatler uzatılacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, ödeme sistemleri kaynaklı teknik bir problem nedeniyle Geç Likidite Penceresi (GLP) saatlerinin uzatılacağı bildirildi. 

GLP, TCMB'nin nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için gün sonunda teminatları karşılığında, limitsiz olarak sağladığı gecelik vadeli TL borçlanma imkanı ile likidite fazlalarını değerlendirebilmeleri için aynı koşullarda sağladığı gecelik vadeli TL borç verme imkanını ifade ediyor.

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