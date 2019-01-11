Televizyonda taksit sayısı arttı

11 Ocak 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı üç bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkardı.

Bunun dışındaki taksit sınırları ve yasaklarında değişiklik yapılmadı.

Bu sabah yapılan bir değişiklikle; taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler ilgili yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirilmişti.

BDDK bu değişikliğe ilişkin, "Taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlanmıştır" açıklaması yaptı.

Kredi kartında taksit sayıları şöyle:

Genel taksit sınırı: 12

Elektronik eşya alımları: 3

Bilgisayar alımları: 6

Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler: 6

Taşımacılık ile ilgili harcamalar: 6

Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar: 6

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar: 6

Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar: 6

Fiyatı 3 bin TL'ye kadar olan televizyon alımları: 9

Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar: 9

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar: 9

Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar: 9

Vergi ödemeleri: 9

Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar: 9

Sağlık ürünü alımları: 9

Elektrikli eşya alımları: 12

Eğitimle ilgili harcamalar: 12

Taksit yönetmeliğinde değişiklik