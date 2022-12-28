Tesla'daki sert düşüş endişeleri artırdı

Tesla'nın hisseleri aralıksız 7 gün ile 2018’den bu yana en uzun düşüş serisine imza attı. Elektrikli araç üreticisi şirketin piyasa değeri 345 milyar dolar ile Walmart Inc., JPMorgan Chase & Co. ve Nvidia Corp.’un altına düştü.

Bu son satış, Tesla’nın, Aralık 2020’de dahil olduğu S&P 500 Endeksi’ndeki en yüksek değerli 10 şirket listesindeki yerinden olmasına da neden oldu.

Şanghay’da üretimin geçici olarak durdurulacağı haberi, Tesla’nın ABD’li tüketicilere yıl sonundan önce en yüksek hacimli iki modelini teslim almaları için 7 bin 500 dolar indirim sunmasının ardından geldi ve talebin azaldığına dair endişelerin tırmanmasına neden oldu.

Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması ve artan rekabet nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı.

Elektrikli otomobil üreticisi, ocak ayında Şanghay'daki fabrikasında üretimi azaltacak.

Tesla, 3 Ocak ile 19 Ocak arasında 17 gün boyunca üretim yapacak ve 20 Ocak ile 31 Ocak arasında elektrikli araç üretimini durduracak.