THY çalışanlarına yüzde 20 zam kararı

THY’den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Hava-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ne göre yüzde 16,4 oranında yapılacak ücret artışı yüzde 20’ye yükseltildi. Ek protokole göre, memur, uzman ve mühendis iş gruplarındaki unvanların çeşitlendirilmesine, memur, uzman ve mühendis şefler için farklılaşan şeflik tazminatlarının eşitlenmesine ve artırılmasına, refakatçi ve saatlik mazeret izinlerinin tanımlanmasına, iş, uçuş tazminatları kademelerinin yeniden düzenlenmesine ve tüm kademeler arası geçiş sürelerinin 2 yıl olarak güncellenmesine karar verildi.

Ek protokolle ayrıca, sosyal yardım kalemlerinde enflasyon artışına ek olarak iyileştirmeler gerçekleştirilmesi, hamile idari izinli uçuş çalışanlarının ücretlerinde personel lehine düzenleme yapılması kararlaştırıldı. THY, 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 47,34 oranında zam yapmıştı.