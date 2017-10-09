THY ve Pegasus hisseleri sert düştü

09 Ekim 2017

DÜNYA ONLİNE

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından piyasalar haftaqya allak bullak bir şekilde başladı.

Dolar, TL karşısında 3.70 seviyesinde güne başlarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde ilk işlemler yüzde 3,66 düşüşle 100.324,38 seviyesinden gerçekleşti. Fiilen seyahat sınırlaması anlamına gelen bu adımın ardından havayolu şirketleri yüzde 10'un üzerinde kayıpla açıldı.

Borsada açılış sonrasında kayıplar arttı ve endeks 100.000 seviyesinin altına indi. BİST 100'de işlemler saat 10:20 itibariyle yüzde 4,03 kayıplar 99.970 puan seviyelerinde gerçekleşiyor.

Öte yandan, sert kayıplarla açılan Türk Hava Yolları hisseleri aynı saat itibariyle yüzde 8'e yakın düşüşle 8.58 seviyesinde bulunurken, Pegasus hisseleri de yüzde 7'ye yakın kayıpla 24.22 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, Türkiye ve ABD'li yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, döviz kurlarının seyrinin de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 3,7500 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.

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