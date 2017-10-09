Piyasalar, vize krizi sonrası sert dalgalanma yaşadı

09 Ekim 2017

ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından TL varlıklarda önemli kayıplar yaşandı.

Dolar/TL, ABD ile ilişkilerin gerilmesiyle dün gece sığ piyasada 1 Ocak 2017'den beri

en yüksek olan 3.9223'e kadar yükseldi. Dün gece yaşanan bu tepkinin ardından gözler bugün bankalararası işlemlerin hangi seviyeden başlayacağına çevrildi. Yeni güne 3.80 seviyesinde başlayan kur, ardından 3.65 seviyelerine kadar çekildi.

Dolar/TL, saat 11:37 itibariyle 3.70 seviyesine yer aldı.

Euro/TL ise tarihi zirve olan 4.6024'e kadar yükseldikten sonra bu sabah 4.3430 seviyelerinde dengelendi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor" dedi.

Borsa 99.200 seviyesine kadar indi

Döviz tarafında yaşanan yükselişin ardından hisse senedi piyasası da ciddi kayıplarla haftaya başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3813 puan düşüşle 100.324 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 3,66 oranında değer kaybetti. Satışların hızlanmasıyla endeks, yüzde 4.6 kayıpla 99.210 puana kadar geriledi.

Ardından gelen tepki alımlarıyla endeks yeninden 100 binin üzerinde çıktı.

Analistler endeks için 100 bin seviyesinin trend dönüşümüne yol verecek önemli destek olduğunu belirtirken, yükselişin devamı için ise 105 bin seviyesinin önemli direnç olduğunu düşünüyor.

Öte yandan Türkiye 10 yıl vadeli tahvilin faizi açılışta 17 baz puan artışla yüzde 11,26'ya çıktı.

Altının gramı rekor kırdı

Dolardaki yükselişe bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını da 1.020 liradan satılıyor.

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