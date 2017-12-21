THY'nin hisse değeri bir yılda 3 kat arttı
THY Genel Müdürü Ekşi, şirketin hisse değerinin son 1 yılda 3 kat arttığını söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin borsada sergilediği performansa ilişkin değerlendirmede bulundu.
Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Ekşi, "Son 1 yılda Borsa İstanbul'da gösterdiğimiz performans yüz güldürdü. Hisse değeri 3 kat artış gösterdi. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor" dedi.
THY hisseleri saat 16:10'da yüzde 2,97 primle 15,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,86 yükselişle 111.400 puanda yer aldı.