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THY'nin hisse değeri bir yılda 3 kat arttı

THY Genel Müdürü Ekşi, şirketin hisse değerinin son 1 yılda 3 kat arttığını söyledi.

THY'nin hisse değeri bir yılda 3 kat arttı
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin borsada sergilediği performansa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Ekşi, "Son 1 yılda Borsa İstanbul'da gösterdiğimiz performans yüz güldürdü. Hisse değeri 3 kat artış gösterdi. Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor" dedi.

THY hisseleri saat 16:10'da yüzde 2,97 primle 15,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,86 yükselişle 111.400 puanda yer aldı.

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