THY'nin zararı azaldı

10 Mayıs 2018

Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk çeyrek zararı, güçlü operasyonel performans ve kur farkı giderlerindeki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon lira oldu.

THY'nin dün akşam KAP'a açıkladığı Ocak-Mart dönemi sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 44 artarak 10.53 milyar lira oldu.

THY'nin geçen yılın ilk çeyreğinde zararı 1.4 milyar lira, satış gelirleri ise 7.3 milyar lira olmuştu.

Ziraat Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, şirketin geçen yıl ilk çeyrekte 1.14 milyar lira olan finansman giderinin bu yıl ilk çeyrekte 634 milyon liraya gerilemesinin bilançoyu desteklediğine dikkat çekilirken; İş Yatırım'ın notunda da, "Net zarardaki düşüş faaliyet karındaki iyileşmeye ve kur farkı giderlerindeki düşüş kaynaklı" denildi.

THY'nin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 19.5 milyar lira, uzun vadeli yükümlülükleri 33.6 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

THY'nin yatırımcı sunumunda yer dolar bazlı bilgilere göre; THY'nin geçen yıl ilk çeyrekte 209 milyon dolar olan net operasyonel zarar bu yıl ilk çeyrekte 3 milyon dolar net operasyonel kâra döndü.

Şirketin EBITDAR'ı da 528 milyon dolara yükselerek geçen yıl aynı döneme göre yüzde 100 artış kaydetti. Söz konusu dönemde EBITDAR marjı yüzde 13.3'ten yüzde 19.1'e yükseldi.

THY hisseleri bu sabah yüzde 3 üzerinde primle 17.06 liraya kadar yükseldi. BIST-100 endeksine gelen satışlarla birlikte kazanımlarını geri veren THY hisseleri saat 12:12'de yüzde 0.42 artışla 16.57 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0,6 kayıpta.