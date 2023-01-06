Ticaret borsalarında 477 binin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ağustos-kasım 2022 döneminde borsalarda 477 bin 233 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 106 bin 242 ton ile Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 90 bin 455 tonla Ordu, 66 bin 241 tonla Düzce/Bolu, 57 bin 155 tonla da Giresun izledi.