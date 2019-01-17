Ticaret görüşmelerinde 2. perde
Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine devam edecek. Bu kapsamda Çin Başbakan yardımcısı Liu, ay sonu ABD'ye gidecek.
Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan yardımcısı Liu He'nin Washington yönetimi ile ticaret görüşmelerinin sonraki turu için 30-31 Ocak tarihlerinde ABD'ye gideceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng haftalık basın bilgilendirme toplantısı sırasında Liu'nin ziyaretini doğruladı.
ABD'li ve Çinli yetkililer geçtiğimiz günlerde Pekin'de bir araya gelmiş, 3 günlük müzakerenin ardından ekonomiye daha ağır zararlar verecek bir ticaret savaşı yaşanmadan tarafların uzlaşabileceği yönünde iyimser açıklamalar yapılmıştı.
Kaynak: Reuters