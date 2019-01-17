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Ticaret görüşmelerinde 2. perde

Çin ve ABD, Pekin'in ardından Washington'da ticaret müzakerelerine devam edecek. Bu kapsamda Çin Başbakan yardımcısı Liu, ay sonu ABD'ye gidecek.

Ticaret görüşmelerinde 2. perde
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Çin Ticaret Bakanlığı, Başbakan yardımcısı Liu He'nin Washington yönetimi ile ticaret görüşmelerinin sonraki turu için 30-31 Ocak tarihlerinde ABD'ye gideceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng haftalık basın bilgilendirme toplantısı sırasında Liu'nin ziyaretini doğruladı.

ABD'li ve Çinli yetkililer geçtiğimiz günlerde Pekin'de bir araya gelmiş, 3 günlük müzakerenin ardından ekonomiye daha ağır zararlar verecek bir ticaret savaşı yaşanmadan tarafların uzlaşabileceği yönünde iyimser açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

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