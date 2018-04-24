Ticaret savaşları Avrupa'nın kolay paradan çıkışını erteletecek

24 Nisan 2018

Evrim KÜÇÜK

Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ticaret savaş endişelerinin derinleştiği ve verilerin Euro Bölgesi ekonomik faaliyetlerinin hız kestiğine işaret ettiği bir ortamda toplanıyor. Son ekonomik ve uluslararası gelişmelerin, Perşembe günü yapılacak ECB toplantısında merkez bankasının olağanüsü parasal teşviklerden çıkış planını biraz süre daha ertemelesine neden olabileceği belirtiliyor.

Mart ayında ECB, mart ayındaki toplantısında aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmemiş ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmıştı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım atmıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın 26 Nisan'da düzenleyeceği toplantıda politika ayarında veya dilinde değişiklik yapması beklenmiyor. Ekonomistler, Başkan Mario Draghi'nin normalleşmeye yönelik atacağı adımın zamanına ilişkin tahminlerini ileri bir tarihe ertelese de, varlık alımlarının bu yıl bitmesini öngörüyor. Çoğu ekonomist, önümüzdeki aylarda gelecek küresel ticaret çelişkisi potansiyelini, şu anki ekonomik yavaşlamadan daha büyük bir endişe unsuru olarak görüyor. Toplantı öncesinde piyasalarında radarındaki birkaç soru şöyle:

1- İleriye yönelik yönlendirmelerde değişiklik olacak mı?

Muhtemelen hayır. Geçen ay, 2.55 trilyon euro (3.15 trilyon dolar) varlık alım planının kaldırılmasına yönelik küçük bir adım daha atan ECB'nin, Perşembe günü politika görünümünde herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yine de, ECB'nin varlık alımları ve faiz oranları konusundaki görüşünü de içeren ileriye yönelikyönlendirmesine ilişkin tartışmalar gündemde olabilir. ECB'nin yıl sonu itibarıyla varlık alım programını sonlardırabileceği belirtiliyor.

2- ECB şahince mi yoksa güvercin mi davrancak?

Büyük ihtimalle daha güvercin bir tutum sergileyek. Güçlü bir euro,

ABD-Çin arasındaki olası bir ticaret savaşı ve ekonomik yavaşlama endişesi, ECB Başkanıi Mario Draghi'nin toplantı sonrası basın toplantısında temkinli açıklamalar yapması anlamına geliyor. Para piyasası fiyatlandırmaları, yatırımcıların 2019 yılına kadar faiz oranlarında bir artış beklediğini ortaya koyuyor.

3- Ticaret savaşları ECB'yi kaygılandırıyor mu?

ABD ile diğer büyük ekonomiler arasında top yekun bir ticaret savaşı riski, geçen ay ECB'nin endişe listesinde yer aldı ve bir kez daha öne çıkacak gibi görünüyor. Yatırımcılar açısından kilit soru, ECB'nin dikkatle kalibre edilmiş ultra kolaypara politikasından çıkış planının ticari gerilimlerden etkilenip etkilenmeyeceği. Özellikle de ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın Euro Bölgesi'ni etkilemesi halinde ECB'nin nasıl bir tepki vereceği piyasaların odağında. ECB 'den Francois Villeroy de Galhau, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada; korumacılık, döviz kurları ya da piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan risklerin artmasınının enflasyonuna yansıması halinde, ECB'nin normal bir para politikasına doğru ilerleyişini gözden geçirmesi gerekebileceğini söylemişti.

4- ECB, yavaşlayan ekonomik veriye dikkat çekecek mi?

Aslında, son haftalarda Euro Bölgesi ekonomisinin zirveye ulaştığına dair daha fazla kanıt görüldü ve bu da Draghi'nin baskıya maruz kalmasına nedan olabilir. Mart ayındaki satın alma yöneticileri anketine göre, Euro Bölgesi şirketleri 2017 yılının başından bu yana en zayıf genişlemeyle ilk çeyreği sonlandırdı. Enflasyon geçen ay tahminlerin altında artış kaydetti ve yatırımcının ekonominin motoru Almaya'ya duyduğu güven azaldı.

5- Güçlü euro konusunda ne yapılacak?

Euronun 2018 başlarındaki rallisi son zamanlarda söndü ve ihracatçılarının rekabet gücünü yetirmesine neden olan güçlü tek para birimi konusunda merkez bankasının biraz rahatlamasını sağladı. Ancak, yatırımcılar bölgeye para akıtmaya devam ettiğinden dolayı, euronun değerlenmeye devam etmesi bekleniyor. ECB'nin bu yüzden güçlü euronun zararlarına yeniden vurgu yapması muhtemel.

ABD 10 yıllıkları yüzde 3'e dayandı yatırımcı paniğe kapıldı!

Petrol fiyatlarının 74 dolar civarında gezmesinin yarattığı enflasyon endişesi piyasaları sarsıyor. ABD'de uzun vadeli enflasyonun önemli göstergelerinden beş yıllık enflasyon swapı son 3.5 yılın en yüksek çıkarken, petrol fiyatları da yükseliyor. Bunun şirketlerin maliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve enflasyonu körükleyeceği endişesi Amerikan 10 yıllık Hazine Kağıtlarına sert satış getirmesiyle faizler yüzde 3'e dayandı.