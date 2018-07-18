Ticaret savaşlarına karşı en korunmasız İsviçre Frangı!

18 Temmuz 2018

Aydın ŞAHİNALP

Küresel arenada her geçen gün daha da alevlenen ticaret savaşlarına karşı en korunmasız para birimi Macar Forinti ve İsviçre Frangı. Danske Bank tarafından hazırlanan ,“Döviz kurları ve ticaret savaşları” başlıklı analize göre frangı küçük ve açık ekonomileri temsil etmelerinden dolayı Danimarka ve İsveç Kronu izliyor. Banka, ABD doları ve Japon yeninin ise bu savaştan en az zarar görecek para birimleri olacağını savunuyor.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkezli Danske Bank’a göre, İsviçre Frangı, Danimarka Kronu ve İsveç Kronu, Çin'e karşı doğrudan ticari ilişkileri görece düşük olsa da küçük ve açık ekonomiler olmaları nedeniyle büyük bir ihtimalle en kötü etkilenen para birimleri olacak. Macar Forinti de gelişen piyasalar arasında metal fiyatlarına karşı yüksek hassasiyeti dolayısıyla çok kırılgan görünüyor.

İsviçre Merkez Bankası ECB’yi bekliyor

Konuya ilişkin analizi hazırlayan ekibin başındaki isim Danske’den kıdemli AnalistJens Naervig Pedersen, “İskandinav paraları, büyük ölçüde küçük ve açık ekonomiler olmaları sebebiyle -Danimarka özelinde küresel nakliye faaliyetlerine bağlı olduğu için- yükselen ticaret savaşına karşı kırılgan pozisyonda bulunuyor. İsviçre Frangı da küçük ve açık ekonomi olmasının yanında Çin ekonomisine görece yüksek açık pozisyonda bulunması nedeniyle öne çıkıyor” diyor.

İsviçre Frangı, riskten kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak ve euroyla baskı altında kalmayı beklediği kadar iyi bir performans sergileyemiyor. ABD hisse senetlerinde yaşanılan bazı yalpalamalar karşısında da fazla artış yolu bulamadı. Avrupa'nın ABD cephesinden Başkan Donald Trump liderliğinde gelen baskılara maruz kalmaya başlaması durumunda, İsviçre ekonomisi risklere karşı daha açık duruma geliyor. ABD’li Citibank analistleri, franktaki herhangi bir aşırı değerlenme olasılığına karşı ihtiyatlı bir duruş sergiliyor. Bankanın analistleri müşterilerine gönderdikleri bir notta, “İsviçre ekonomisi açısından küresel ticaret savaşları önemli bir risk teşkil etmeye devam ediyor” ifadelerini paylaştı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasını normalleştirmesinden hemen sonra İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) harekete geçmesini bekliyoruz. İsviçre ekonomisinin risklere açık kalması Dolar/Frank paritesini yükseltiyor” ifadeleri yer aldı.

Dişe diş süren ticaret anlaşmazlıklarının savaşta tansiyonun yükselme riski nedeniyle, en azından kasım ayındaki ABD ara dönem seçimlerine kadar piyasaları tedirgin etmesi bekleniyor.

'Etkilenecekler' listesinde TL 16. sırada



Danimarkalı Danske Bank’ın Kıdemli Analisti Jens Naervig Pedersen ile FX Araştırmaları departmanı Christin Tuxen imzalı, “Küresel ticaret savaşının döviz dalgalanmalarına etkileri” başlıklı analizde ticaret gerilimi döviz piyasalarında yılın ikinci yarısı sonuna kadar ana rolde kalmaya devam edecek. Bankanın analistleri para birimlerinin Çin-emtia ilişkilerine göre “Döviz kuru ticaret savaşı puan kartı” oluşturarak bir sıralama gerçekleştirdi. 1 ile 5 arası puanın verildiği sıralamada 5 numara ticaret savaşlarına en hassas ve korunmasız olan para birimini simgeliyor. Söz konusu skor kartına göre listenin en tepesinde 4.2 puanla Macar Forinti yer alırken onu 4.0 ile ‘Alplerin güvenli limanı’ olarak bilinen İsviçre Frangı izliyor. Gelişmekte olan piyasalarda metal fiyatlarına karşı yüksek hassasiyeti forinti en kırılgan para birimi yapıyor. Frankın hemen ardında ise Danimarka kronu ve İsveç Kronu yer alıyor. Çek Korunası 3.6 ile beşinci sıradayken, Yeni Zelanda Doları altıncı, Norveç Kronu yedinci, Avustralya Doları sekizinci, Güney Afrika Randı dokuzuncu ve Kanada Doları onuncu sırada bulunuyor. Türk Lirası 19 ülke para biriminin değerlendirildiği listede Brezilya Realinin hemen altında 16’ıncı sırada yer alıyor. Liranın puanı 2.0. Türk lirası ticaret savaşlarına karşı en korunaklı para birimleri arasında yer alıyor. Zira en korunaklı para birimleri arasında ilk beşte yer alıyor. Ticaret savaşlarına karşı en korunaklı para birimleri arasında ilk beşte Hindistan Rupisi (1.0), ABD Doları (1.2), Japon Yeni(1.8), Türk Lirası (2.0) ve Brezilya Reali.