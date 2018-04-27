TL, ABD 10 yıllıklarından destek buldu

27 Nisan 2018

DÜNYA ONLİNE

ABD tahvil faizleri bir miktar geri çekilirken gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri dolar karşısında toparlandı.

Hafta başında analistlerin kritik olarak gördükleri 3 seviyesinin üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, tekrar bu seviyenin altına indi ve bugün yüzde 0,55 düşüşle 2,9750 civarında bulunuyor.

ABD 10 yıllıklarında görülen bu gerileme TL başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinde toparlanmayı beraberinde getirdi.

Dolar endeksinin yüzde 0,2'lik artışla 91,59 seviyesine kadar yükselmesine karşın, dolar/TL bir ara 4,05'in altını gördü. Kur, saat 12:50'de yüzde 0,2 düşüşle 4,0580 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise aynı dakikada yüzde 0,45 düşüşle 4,9040 seviyesinde bulunuyordu.

TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında ise yüzde 0,40 değer kazancıyla 4,4820 seviyesinde yer aldı.

Bugün yurt içinde gündem zayıf. Yurt dışında ABD ve İngiltere'de açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4 seviyesinin psikolojik destek konumunda olduğunu, 4,10 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.