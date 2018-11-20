TL en çok Seyşeller karşısında eridi

20 Kasım 2018

Bu yıla 3.78'lerden başlayan dolar/TL ağustos ayında 7.21'lere kadar çıkarak tarihi bir yükselişe imza attı. Bu hızlı tırmanışın ardından eylül ayında gelen Merkez Bankası adımlarının etkisi ve dış politikadaki yumuşamanın katkısıyla TL değerlenme sürecine girdi ve kurda 5.30 seviyeleri görüldü.

Peki tüm bu süreçte TL'nin dünya paraları karşısındaki seyri ne oldu? Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, liranın son 5 yıllık süreçteki performansını inceledi. İşte gezilecek yeni ülkeler bulmak için yola çıkılan detaylı araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar:

En kara gün: 13 Ağustos

Araştırmaya göre; Türk lirasının son 5 yılda en güçlü olduğu günler Ocak 2015 sonlarıydı. TL, en kötü gününü ise 13 Ağustos 2018'de yaşadı. Bu tarihte, Türk lirası dünyanın 192 ülkesinin tam 186'sı karşısında en az alım gücüne düşmüştü. Neyse ki toparlanma geldi ve birçoğunda kayıplar önemli oranda telafi edildi.

Türk lirası, ekim ayında ise müthiş bir performans gösterdi. Ekimde TL, sadece Arjantin pesosuna karşı yüzde 6 değer kaybetmiş ama diğer tüm paralara karşı ortalama yüzde 10 değer kazanmıştır.

TL, ekim ayında Liberya doları karşısında tam yüzde 102 oranında değerlenmiş ve eylül sonunda 14 olan Liberya doları alımı 28.1'e çıkmıştır. İzlanda kronuna karşı yüzde 19, Meksika ve Kolombiya pesosuna karşı ise yüzde 18 değer kazanmıştır.

2018'de yalnızca 5 ülkeyi geçebildi

TL'nin dünya paraları karşısında ekimde gösterdiği başarıya rağmen 2018 yılındaki ortalama değer kaybı yüzde 29 oldu.

Bu yıl Türk lirası yalnızca 5 ülkenin parasına karşı değer kazanmıştır. 16 katla Venezuela Bolivarı, yüzde 31 ile Arjantin Pesosu, yüzde 27 ile Liberya doları, yüzde 25 ile Angola Kwanzası ve hesaplanamayan oranda İran Riyali.

Seyşellerde balayı hayal oldu

2018'de TL'nin en çok değer kaybettiği para ise sürpriz bir yerden Seyşel adalarından geldi. Seyşeller rupisine karşı yüzde 34, son iki yılda yüzde 44 ve son 5 yılda yüzde 60 değer kaybeden TL, balayı tatili turizmine de büyük darbe vuracak gibi.

Son 5 yıla bakarsak sadece Venezuela gerimizde

Son 2 yılda TL'nin dünya paralarına karşı ortalama kaybı ise yüzde 41 olmuştur. En çok değer kaybını yüzde 57 ile Mozambik meticaline karşı yaşarken onu yüzde 53 ile Moldova leyi ve yüzde 51 ile Arnavutluk leki takip etmiştir. Venezuela, Özbekistan, Arjantin, Mısır, Liberya ve Angola ise TL'nin değer kazandığı ülkeler oldu.

Son 5 yıla baktığımızda Türk lirasının sadece 2017'den beri hiperenflasyonla yaşayan Venezuela para birimine karşı satın alma gücünü geliştirebildiğini görüyoruz.

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