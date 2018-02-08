TL için kötümser tahmin

08 Şubat 2018

Societe Generale, Türk lirasının, Hindistan rupisi ile birlikte ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi durumunda düşüş göstermeye en açık para birimi olduğunu söyledi.

Kurumun gelişen piyasalar strateji lideri Jason Daw imzalı raporda, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile gelişen ülke tahvil faizleri arasında güçlü bir bağlantı olduğu, ancak gelişen piyasaların sağlam duruşunu koruduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, gelişen ülkeler için büyüme, reel faiz ve dış dengenin 2013-2015 dönemine kıyasla oldukça iyi olduğu da kaydedildi.

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