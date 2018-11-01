TL kayıplarını telafi etti

01 Kasım 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı vergi indirimlerinin genişlemeci bir politika izleneceği algısı yaratmasıyla yükselişini bugün sabah ilk işlemlerde de sürdüren dolar/TL, sonrasında kayıplarının tamamını geri aldı.

Gün içerisinde bir ara 5.65'e kadar yükselen kur, sonrasında gevşeme eğilimine girerek 5.5122'e kadar düştü. Euro ise 6.30'un altına indi.

Bankacılar Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde ve enflasyona mücadele ortamında sıkı maliye politikalarının yerini gevşeme politikalarına bırakacağı, tüketimi artıracak olması nedeniyle dış talebi dolayısıyla da ithalatı yükselteceği endişelerinin, dün ve bugün TL'ye olumsuz yansıdığını vurguladı.

Albayrak, dün altı başlıkta KDV, ÖTV indirimi olacağını, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığını, 1,600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV'nin 15'er puan indirildiğini duyurdu.

Bu endişelerle dolar/TL sabah saatlerinde 5.65 seviyelerine atak yapsa da sonrasında dolar endeksindeki gerileme ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu havaya da ayak uydurarak kur yönünü aşağı çevirdi.

Borsada kazanç yüzde 2'yi geçti

Güne sınırlı artışla başlayan BİST 100 endeksi ise banka hisselerindeki güçlü tepki yükselişinin de desteğiyle tepki yükselişini yurtdışına paralel güçlendirerek yüzde 2'yi aşan oranda yükselişle 92.000 puanın üzerine çıktı.

Yurtdışı piyasalardaki toparlanma ve tepki yükselişi devam ediyor.

TL'de kırılganlık sürüyor

Brunson davası sonuçlanmadan önce dolar karşısında uzun bir süre çok sert değer kaybeden, kayıpları yüzde 40'ı aşan TL son dönemde bu olumsuz havayı telafi etme eğilimindeydi. Eylül başından bu yana TL, dolar karşısında yüzde 20'ye yakın değer kazanırken, dolar/TL önceki gün 5.50 seviyesinin altına geriledi.

Analistler genel olarak TL'deki kırılganlığın devam ettiğini belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.

İzlenen bir diğer konu ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlamaya yönelik 5 Kasım'da devreye alacağı yaptırımlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un İran'a ham petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla azami baskı uygulamak istediğini ancak petrole bağımlı olan dost ve müttefik ülkelere zarar vermek istemediğini söyledi.

ABD bu yılın başlarında İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından, İran'ın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor ancak İran'dan petrol alan bazı müttefiklere muafiyetler sağlamayı da değerlendiriyor.

NATO üyesi Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçüde ithalata bağımlı. İran coğrafi yakınlığı, ham petrol kalitesi ve uygun fiyat farklılıkları nedeniyle Türkiye'nin önemli petrol kaynaklarından biri.

Tahvil faizleri yatay seyrediyor

Vergi indirimi açıklaması sonrası 10 yıllık tahvil faizinde de dün yükseliş gözlendi. Dün açıklama öncesi yüzde 18.22 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 18.52'ye kadar yükseldikten sonra spot kapanışta son işlemde yüzde 18.46 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 18.53, valörde saat 1618'de yüzde 18.59 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta son işlemde yüzde 24.4, valörde ise yüzde 24.42 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta yüzde 24.53, valörde saat 16:18'de yüzde 24.32 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters