TL negatif ayrıştı

19 Ekim 2018

Bankacılar gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde petrol gelirleri ülkeler bulunduğuna dikkat çekerek bugün petrol fiyalarının yüzde 2'ye yaklaşan bir yükseliş gösterdiğine dikkat çektiler.

Petrol fiyatlarındaki artış Türkiye gibi enerji ithalatına bağımlı ülke ekonomilerini negatif etkilerken ihracatçıları ise pozitif etkiliyor.

Dolar/TL'de rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52'ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı. Ancak dün itibarıyla risk iştahındaki azalmayla birlikte düşüş yerini yükselişe bıraktı.

Bankacılar, küresel piyasalardaki oldukça kuvvetli satış baskısının TL'deki değer kaybının nedeni olduğunu belirtirken; bir diğer taraftan pozitif ayrışmanın dün de devam etmesinin ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiler. Ancak haftanın ilk dört gününde de görülen pozitif ayrışma bugün görülmedi.

Pozitif ayrışmada ana etki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerinin kuvvetleneceği ve yaptırımların kaldırılabileceği beklentileriyle oluşmuştu.

Her ne kadar mevcut yaptırımlar miktar olarak Türkiye ekonomisi açısından önemli bir tutar ifade etmese de, Halkbank süreci, uluslararası piyasalarda borçlanabilme kabiliyeti gibi sebepler nedeniyle ABD Türkiye ilişkileri yakından takip diliyor. Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrasında bu endişeler kısmen ya da tamamen ortadan kalktı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'nin 5.50 seviyesinin altını test edememesi sonrası yeniden yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ancak bu yükselişte 5.70 seviyesinin kırılamamış olması da kalıcı bir yukarı yönlü seyir olmayacağının bir göstergesi oldu. Beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda dolar/TL'nin 5.50-5.70 bandında bir süre daha seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ise TCMB'nin faiz kararı önemli bir gündem maddesi olacaktır" dedi.

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin önümüzdeki hafta Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Dün 5.5185'e kadar gerileyerek 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük rekordan beri de ilk defa bu seviyeleri test etmişti. Kur küresel satış baskısının öğleden sonra kuvvetlenmesiyle 5.52'li seviyelerde tutunamasa da busabah güne 5.62 civarında başlamıştı.

Kur bugün de yükselişini sürdürerek saat 17:57'te yüzde 1,13 artışla 5.70 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatte euro/TL 6.54 seviyesindeydi.

TL cinsi varlıklardaki iyimserlik ve artan yabancı girişi tahvil-bono piyasasında da faizlerde gevşemeye neden oluyor.

Cuma günü yüzde 19.06 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bu hafta yüzde 18'in altını test etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.85 oldu. Bugün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 18.56 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters