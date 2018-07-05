TL toparlandı, borsa yüzde 2 yükseldi

05 Temmuz 2018

Dolar/TL küresel piyasalardaki olumlu hava ve gelişmekte olan ülke piyasalarına gözlenen girişlere paralel bugün 4.60 seviyesinin altını test ederken, TL dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Yurtiçinde OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentiler de fiyatlamalara olumlu yansıdı.

Piyasalar pazartesi akşamı açıklanması beklenen yeni kabineye odaklanmış durumda.

Bu sabah saat 08.59'da 4.6760 seviyesinde olan dolar/TL bugün 4.5985'e kadar geriledikten sonra saat 17.41'de 4.6046 seviyesinden işlem gördü. Dün 5.4714/5.4743 seviyesindeki euro/TL ise 5.3928 seviyesinde.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pazartesi günü meclisteki yemin töreninin ardından saat 18.00'da "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin yapılacağını, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de 9 Temmuz günü açıklanacağını duyurdu.

Bir bankacı, "Euro/dolar paritesinin 1.17'nin üzerine atması ve gelişmekte olan ülke para birimlerine gözlenen girişler dolar/TL'nin de 4.60 seviyesinin altını test etmesine neden oldu. İçeriye baktığımızda OHAL'in kaldırılacağı beklentisi var, Başbakan Yıldırım da buna işaret etti bugün. Enflasyondaki yükselişin ardından yabancı kurumla TCMB'den faiz artışı bekliyor. Bu beklenti de TL'ye olumlu yansıyor. Dolar/TL'de 4.55 seviyesi önemli ancak 4.60'ın altında döviz talebi gelebilir ki bu da 4.55-4.60 arası hareketi zorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Olağanüstü Hal'in (OHAL) 18 Temmuz'daki döneminin sona ermesi ve hükümetin yeni tezkere vermemesi ile kalkacağını belirtirken, "terörle mücadelenin OHAL kalkınca zaafa uğramaması için" yarın yayımlanacak kanun hükmünde kararnamede (KHK) bazı düzenlemelere yer vereceklerini kaydetti.

Tüketici fiyatları haziranda yıllık olarak yüzde 15.39 ile 2003 bazlı serinin en yükseğine gelerek son 14 yılın zirvesine ulaşırken, çekirdek endeksler ve üretici fiyatlarındaki sert artışların da ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında faiz artırımı yapması gerekliliği dile getiriliyor.

Ancak büyümenin yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı beklentilerinin olduğu bir ortamda TCMB'nin 24 Temmuz'daki toplantıda nasıl bir adım atacağı oldukça kritik. Bu sabah bir bankacı, "Piyasa halen 50-100 baz puan arası faiz artırımı bekliyor, fiyatlama da 75 baz puan civarında" demişti.

Tahvil bono piyasasında ise son dönemde sert yükseliş hareketleri gözleniyor.

Geçen hafta perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün tarihi zirve olan yüzde 17.74 seviyesine kadar yükseldi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.63, valörde son işlemde yüzde 17.65 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün de tarihi zirveyi test etti ancak aşamadı. Bugün spot kapanışta ortalama yüzde 17.70, valörde saat 17.11'de son işlemde yüzde 17.53 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 20.02'ye kadar yükselerek 10 yılın zirvesine geldi. Bugün spot kapanışta ortalama yüzde 19.94, valörde saat 17.11'de son işlemde yüzde 19.89 seviyesindeydi.

Borsa 99 binin üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 98.549,74 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.319,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekste pozitif hava günün ikinci yarısında da devam etti. Endeks, yüzde 2'den fazla değer kazancı ile 99.264 seviyesini gördükten sonra yüzde 1,92 yükselerek 99.097,00 puanla son bir ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

"Kabine üyeleri belirlenirken güven verilmesi gerek"

Bluebay Asset'ten Timothy Ash, 2 yıllık tahvilin yüzde 20'yi aşması ardından yazdığı notta, "Bu durum bir çok faktörün kombinasyonunu yansıtıyor. Enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin ne zaman duracağına dair endişeler. Haziran gerçekleşmeleri o kadar kötü ki kur geçişkenliği modellerini yeniden ayarlamaları gerekecek. Hazine temmuz-eylül borçlanma programını revize etti. Erdoğan'ın 9 Temmuz'da açıklayacağı kabinede ekonomi ekibinde yer alacak isimlere yönelik belirsizlik. Ayrıca Erdoğan'ın faiz oranları konusundaki görüşleri ve bu konuda TCMB'yi ne kadar zorlayacağına yönelik devam eden endişeler" dedi. Ash, şöyle devam etti:

"Şimdi tüm odak 24 Temmuz'daki PPK toplantısında ve varsayım TCMB'nin yeniden faiz artırımı -muhtemelen 100 baz puan ya da daha fazla- yapmak zorunda kalacağına dayanıyor. Görüşüm oranın yüzde yüzde 19'a gitmesi gerektiği hatta yüzde 20'ye çıkarılması daha ihtiyatlı olur... Bütün bunların arasında artı olan ticaret/cari açık rakamlarında yeniden dengelenmenin başlamasının yardımıyla TL'nin stabilize olması. Fakat şimdi Türkiye'de bir güven sorunu söz konusu ve Erdoğan'ın kabine üyelerini belirlerken biraz güven vermesi gerekiyor, TCMB'nin ise 24 Temmuz'da daha fazla faiz artırımı yapması gerekiyor."

Borsada 'güçlü satış' riski sürüyor

Şeker Yatırım tarafından paylaşılan bültende, "Tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruması ve CDS’lerin 300 seviyesi üzerinde seyri TL varlıklara ilişkin yüksek risk fiyatlamasının devam ettiğine işaret ediyor" denildi.

Bültende, "BIST’te seçim öncesi güçlü negatif ayrışma olması ve hisse değerlemelerinin oldukça cazip seviyelere gelmesi sonrası diğer TL varlıklara göre güçlü görünüm var. Ancak yükselen faizlerin hisse değerlemelerini orta vade için aşağı çekeceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla BIST’te halen yükselişler tepki niteliğinde ve tepki yükselişlerinde kısa vadeli alınan pozisyonlar zarar-kes seviyelerinin kısa aralıklarla belirlenerek ihtiyatlı yaklaşımın devam ettirilmesinde yarar var. BIST’te yükselişlerin düşük hacimle gerçekleşmesi de tepki yükselişinin henüz çok güçlü olmadığına ve tepki yükselişi sonrası yeniden anlık güçlü satış yaşanma riskinin devam ettiğine işaret ediyor. BIST seçim sonrası yurtdışıyla daha yüksek korelasyonla hareket etmeye başladığı için ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla yurtdışı borsalarda oluşan tepki yükselişinin devamı durumunda BIST’te tepki yükselişini devam ettirmesi beklenir. Çok güçlü olmasa da BIST’in bugünkü yükselişinde yabancı alışlarının olması ve yurtdışı piyasalardaki güçlü pozitif seyrin etkisiyle ikinci yarıda pozitif seyrini devam ettirmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.