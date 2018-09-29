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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TCMB, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı. 

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB, bu yılın dördüncü çeyreğinde yapacağı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerini 1 Ekim Pazartesi günü ila 31 Aralık Pazartesi günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın dördüncü çeyreğinde toplam 6 milyar 750 milyon dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor. 

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