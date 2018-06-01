TL varlıklarda zayıf görünüm hakim

01 Haziran 2018

Türk Lirası varlıklarda çıkış eğilimi haftanın son işlem gününde devam ediyor. Dün ağırlığını artıran ve bugün de devam satışların neden kaynaklandığı konusunda farklı görüşler paylaşılıyor. Piyasada Fitch'in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin dolaştığı belirtilirken, mayıs enflasyonun beklentilerin üzerinde gelecek olmasının da fiyatlanmış olabileceği ifade ediliyor. Enflasyonun aylık yüzde 1.5-2 gibi bir gerçekleşme ile yıllık bazda enflasyonu yüzde 12'ye taşıyacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bugün TRT Haber televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Dün not indirimi konusunda spekülasyon oldu... Olsa da yatırım yapılabilir notun daha da altına inmenin (piyasalara) bir etkisi olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ertem, enflasyon konusunda ise "Enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini düşünüyorum. Yüksek gelmesi durumunda TCMB karşılığını verecektir" diye konuştu.

Dolar/TL 4.63'ü gördü

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290

seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Kur, haziran ayına başlarken ise 4.6328 seviyesine kadar çıktı. Dolar, 4.60'ın üzerindeki seyrine devam ediyor.

Borsa 100 binin altında

Hisse senetleri cephesinde de satıcılı görünüm sürüyor. Dün yüzde 3 gerileyen, bugüne ise sınırlı artışla 100.706 puandan başlayan BIST, yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 97.990 puana kadar geriledi. BIST, günün ilk yarısını 1.400 puan eksiyle 99.250 puandan tamamladı.

Faizlerde yükseliş etkili

Tahvil piyasasında ise dün valörde son işlemde yüzde 14.31 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bugün spot piyasada son işlemde yüzde 14.61 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışını yüzde 17.27 bileşikten yapan iki yıllık gösterge faiz de bugün 17.49 seviyesinde.

Piyasalar ABD'de saat 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler verilerini izleyecek.