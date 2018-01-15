TL'de değer kaybı hızlandı

15 Ocak 2018

Dolar endeksi 3 yılın dip seviyesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL yukarı yönlü hareket ediyor.

Doların majör para birimleri karşısındaki değerini ölçen endeks bugün 90,05'e kadar geriledi ve Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün, euro, dolar karşısında 1.2297 ile 3 yılın zirvesine çıktı; dolar, Çin yuanı karşısında 6.4180 ile 2 yılın en düşük düzeyine geriledi.

Dolardaki zayıf seyre karşın dolar/TL, jeopolitik risklerin de etkisiyle, yukarı yönlü hareket etti. Güne 3.75 civarında başlayan kur saat 14:20'de yüzde 0,70 yükselişle 3.7725'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,30 artışla 4.6255 ve sterlin/TL yüzde 0,97 primle 5.1950 seviyesinde yer aldı.

Uzmanlar, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerin jeopolitik riskleri yeniden gündeme getirdiğini ve bunun TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Erdoğan: Harekat her an başlayabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı bir konuşmada, "Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Müttefiklerimizin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugün de, "TSK en kısa sürede Afrin ve Mümbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" dedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon dün, Kuzey Suriye ve Irak hattı boyunca çoğunluğu YPG üyesi yaklaşık 30 bin kişilik sınır gücü oluşturacaklarını açıklamıştı.