TL'de kırılgan görünüm sürüyor

25 Ekim 2017

Dolar/TL, yukarı yönlü eğilimini korunuyor. Dün akşam 3.76 seviyesine kadar yükselen kur, yeni güne 3.74 seviyelerini deneyerek başladı. 3.7440 seviyesini test eden dolar/TL, saat 09:12 itibariyle 3.7385 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 4.3980 seviyesinde yer aldı.

Dolarda küresel güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerin TL'yi baskılamaya devam etmesiyle kur dün yukarı yönlü hareket etmişti. Dün akşam saatlerinde haber ajansları ve TV kanalları ABD'nin Adalet Bakanlığı'ndan bir heyetin üyelerine vize vermediğini bildirdi. Adalet Bakanlığı ise ABD'ye yapılması planlanan gezinin iki

ülke arasında süregelen vize krizi nedeniyle edildiğini ve bu yüzden bakanlık mensupları adına yapılmış bir vize başvurusu olmadığını belirtti.

Cuma gününü 3.68'li seviyelerden tamamlayan, Türk makamları tarafından doğrulanmayan bankacılık sektörüne yönelik haberlerle önceki gün 3.72 seviyesini aşan dolar/TL, dün de

yükselişini sürdürerek 3.7360 seviyesine çıktı.

"3,71 normalleşme için izleyeceğimiz ilk seviye"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, yeni güne başlarken paylaştığı değerlendirme şöyle: Beklentilerden yüksek gelen imalat sanayi datasıyla beraber USD küresel bazda güçlü seyretmeye, ABD tahvil faizleri de yükseliş eğilimine devam ederken; Trump ile Cumhruiyetçi Senatör arasındaki söz düellosunun büyümesi ve 3 Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, John McCain ve Rand Paul’un vergi reformuna destek vermeyebilecekleri ihtimali USD’nin küresel bazda kazançlarını azaltmasına neden oldu. TRY ise, ABD’nin Türkiye Adalet Bakanlığı delegasyonuna vize vermemesi haberiyle beraber hızla değer kaybetti ve kur 3,76 seviyesini gördü. Türkiye Adalet Bakanlığı sonradan bu haberi yalanladı, halen 3,73 üzerindeki seyir ise devam ediyor. Destek haline gelmiş olan 3,71 piyasada normalleşme için izleyeceğimiz ilk seviye olarak görünürken, güncel direnç 3,76’nın aşılması durumunda teknik olarak kurda 3,81 hareketi görülebilecektir.

ABD’de 3 Cumhuriyetçi Senatör’ün Trump’ın vergi reforrmu taslağına destek vermeyebilecekleri ihtimalinin belirmesiyle beraber USD kazançlarını azaltırken, EUR da bu sayede destek bulmuş oldu. EUR normal şartlar altında, İspanya ve Katalan yönetimi arasındaki krizin büyümesi ile beraber baskı altındaydı. Perşembe ve Cuma kriz açısından kritik günler olacak. Aynı zamanda piyasanın bir odak noktası da yarın ECB’nin para politikasını revize etme konusunda alacağı kararlar olacaktır. Aşağı yönlü 1,1730 desteğinin altında olası bir kırılmanın gideceği yer, sert bir harekete işaret ediyor. Dolayısıyla 1,1730’un kırılması için önemli bir olayın gerekli olduğunu düşünmekteyiz, paritede en yakın teknik direnç 1,1820 olmakla birlikte EUR’nun bugün bu banttan çıkmasını çok olası görmeyiz.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şu şekilde:

14:30 - Türkiye - Ekim ayı reel kesim güven endeksi

14:30 - Türkiye - Ekim ayı kapasite kullanım oranı

11:00 - Almanya - Ekim ayı Ifo endeksi

11:30 - İngiltere - 3. çeyrek öncü GSYH

15:30 - ABD - Eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17:00 - ABD - Eylül ayı yeni konut satışları