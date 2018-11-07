TL'de olumlu hava devam ediyor

07 Kasım 2018

ABD seçim sonuçlarının dolarda küresel değer kaybına neden olması ve Hazine'nin eurobond ihracına çıkmasının yarattığı olumlu havanın etkisiyle TL gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kazandı.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla düşüşün hızlandığı dolar/TL dün üç ayın en düşüğü olan 5.30 seviyelerine gerilemiş, piyasa kapanışına doğru ise 5.40 seviyesinin üzerine bir hamle yapmıştı.

Bu sabah ilk işlemlerde 5.3750/5.3775 seviyesinde olan dolar/TL saat 16:39'da 5.3445/5.3566 seviyesinde bulunuyordu. Aynı saatte sepet bazında TL 5.7411/5.7545, euro/TL ise 6.1470/6.1503 seviyesinde.

Dolar Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü Trump'ın Cumhuriyetçileri'nden almasının ABD'de ekonomiyi destekleyecek bir maliye politikası yapılmayacağı beklentilerini artırmasıyla euro ve sterlin de olmak üzere başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.

Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazandı.

ABD hisse senetlerinin yatırımcılara sağladığı getiri geçen bir yılda Trump'ın şirket kârlarını artıran vergi indirimleriyle artış kaydetti. Trump bu vergi indiriminin ardından orta gelirlilerin vergilerini de yüzde 10 azaltmak istiyordu.

Ancak, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Trump'ın Cumhuriyetçileri'nden Demokratlar'a geçmesiyle birlikte yeni vergi indirimleri olasılığı da oldukça azaldı.

Öte yandan Hazine bugün 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden 2026 vadeli bir tahvil ihracı için yetki verdiğini duyurdu. IFR'da yer alan ve bankacıların verdiği bilgiye göre ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 5.5 civarındaydı.

Bankacılar kurun gerilediği seviyelerden kâr satışları gözlenebildiğini, lokal talebinin ise daha fazla düşüşü sınırlayabileceğini belirtse de, TL'ye yönelik iyimserliğin henüz bitmediğine işaret ediyorlar.

Piyasalarda İran yaptırımlarına yönelik gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile Brexit süreci izlenmeye devam ediliyor.

Türkiye ve ABD'nin bakanlara yönelik "sembolik" olarak adlandırılan yaptırımlarının karşılıklı kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceği beklentileri piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Bankacılara göre TL'deki değer kazancı sürecinde TCMB'nin politika faizini yüzde 24'e çıkarması başta olmak üzere, ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar, siyasi ve jeopolitik gelişmeler de etkili oldu.

Bu çerçevede dolar/TL Ağustos ayında 7.24 ile tarihi zirvenin test edilmesinden bu yana kademeli bir düşüş eğiliminde. TL'nin tarihi zirvesinden bugüne değer dolar karşısındaki kazancı yüzde 35 civarında ve bu performans tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan benzer ülke birimlerinde ise dolar karşısında yüzde 5 değer kaybı ile yüzde 5 değer kazançları aralığında bir seyir izlendi.

Tahvil faizleri

Tahvil-bono piyasasında ise dün spot kapanışta yüzde 16.46, valörde son işlemde yüzde 16.85 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi bugün spot kapanışta ortalama yüzde 16.75, valörde saat 16:40'ta son işlemde yüzde 16.49 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışta yüzde 21.12 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise bugün spot kapanışta yüzde 21.27, valörde saat 1640'ta son işlemde yüzde 21.41 seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters