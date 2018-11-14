TL'de öngörülen oynaklık azaldı

14 Kasım 2018

Türk lirasının "öngörülen" oynaklığı son birkaç ayda TL'ye ilişkin endişelerin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle ağustos başından bu yana en düşük seviyeyi gördü ve başlıca teknik seviyeyi kırmış oldu.

TL'nin üç aylık "öngörülen" oynaklığı 18.90'a kadar gerileyerek 19 olan 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi.

Geçen yılın birçok döneminde faiz artışını fiyatlayan para piyasaları, önümüzdeki dönemde faiz oranlarında ılımlı bir düşüşü fiyatlamaya başlıyor.

Kaynak: Reuters