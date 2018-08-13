TL'deki satış rüzgarı metalleri vurdu

13 Ağustos 2018

Evrim KÜÇÜK

ABD ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle TL'de yaşanan sert satışlar küresel hisse senedi ve gelişmekte olan ülkelerin paralarını vurdu. Piyasalardaki panik havasının güvenli liman arayışı nedeniyle doları güçlendirmesi emtia piyasalarını sarstı. ABD Doları son 13 ayın en yüksek seviyelerine gelince metal piyasalarında düşüşler başladı. Londra'da bakır başta olmak üzere endüstriyel metallerin fiyatında hızlı geri çekilme yaşandı.

Dünya piyasaları TL'deki sert satış rüzgarının etkisinde. TL yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 42'den fazla değer kaybı yaşadı. Türk Lirası'nda yaşanan dramatik değer kaybı sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) BBVA, UniCredit, BNP Paribas gibi Euro Bölgesi'nin en büyük bankalarının Türkiye'deki risklerinden giderek daha fazla endişe duyduğuna ilişkin haberler bir anda Avrupa borsaları ve euroda sert satış dalgası yaşanmasına neden oldu. Avrupa bankacılık hisselerinde yüzde 4'e yakın kayıp meydana geldi. Panik havasıyla yatırımcının güvenli limanlara yönelmesi ABD Doları'nı euro karşısında güçlendirdi. Euro, teknik destek seviyesi olarak 1.15'in altına indi ve 1.1421 seviyesine kadar geriledi. ABD'nin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi 96.62 düzeyine çıktı.

Doların 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması emtia fiyatlarında düşüşe yol açtı. Dolar üzerinden satılan sanayi metallerinin cazibesi azalırken, fiyatlarda yüzde 1'nin üzerinde düşüş kaydedildi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakırın tonu 6.158 dolara indi. Yüzde 2'ye yakın değer kaybı yaşayan alüminyum 2.065 dolara kadar düştü.

Türkiye'ye çelik vergisinin ikiye katlanması da etkili oldu

Metal fiyatlarındaki düşüşte ABD'de cuma günü gelen TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki kez daha faiz artırması için elini güçlendirmesinin dolara destek vermesi de etkili oldu. Metal piyasalarına olumsuz etki eden bir diğer faktör de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ek ithalat vergisini ikiye katlayacaklarına dair şok açıklaması oldu. ABD'nin geçen hafta içinde önce İran'a yönelik yaptırımları devreye sokması, ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklaması ve Türkiye'ye ek vergileri ikiye katlamasının siyasi ve ticari gerilimi artıracağı endişesi metal fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Ticaret savaşlarının, ekonomik görünümü bozarak metal talebini aşağı çekebileceği belirtiliyor.

Altın, ABD-Türkiye gerilimiyle yükseldi



Uluslararası piyasalarda art arda 5 haftadır düşen altın fiyatları güçlenen dolara rağmen ABD-Türkiye siyasi geriliminden destek buluyor. Güvenli liman arayan yatırımcıların geleneksel duraklarından biri olan altın bir kez daha piyasalardaki karmaşadan faydalandı. Dolardaki çıkışa karşın, TL'nin yüzde 20'yi aşan günlük kaybının yarattığı panik ortamında yatırımcı için cazibesi yeniden artan altının onsu bir yılın en düşük seviyesi olan 1.204 dolardan toparlanarak 1.214 dolara çıktı. Vadeli altın ise 1.222 doları gördü.Altın, yılın en yüksek seviyesine ulaştığı en son ayından bu yana yüzde 11 civarında değer kaybetmişti.