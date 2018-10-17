TL'den gece hamlesi: Dolar ve euroda düşüş sertleşti

17 Ekim 2018

DÜNYA Online ve Ajanslar

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de gün boyunca izlenen yatay seyir gece saatlerinde yerini sert bir düşüşe bıraktı.

Güne 5.80 seviyesinin hemen altında başlayan dolar/TL, gün içinde anlamlı bir değişim göstermedi ve akşam yurtiçi piyasaların kapanış saatlerinde (18:00) yine bu seviyelerde yer aldı.

Ancak, akşam rüzgar TL'den yana esmeye başladı ve dolar kuru uluslararası piyasada saat 22:50'de yüzde 2 düşüşle 5.6640 seviyelerine kadar indi. Euro da benzer bir düşüşle 6.5630 TL seviyesine gevşedi. Bu seviyeden bir miktar yükseliş yaşayan dolar yeni günün ilk dakikalarında (00:14) 5.68 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 6.58 seviyesindeydi.

10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL'de genel eğilimin aşağı yönlü olduğu belirtiliyor.

Borsada kâr satışları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.466,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, 99.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 98.500 puanın altında dengelendi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Faizler de düşüş eğiliminde

Tahvil-bono piyasasında da faizlerde gevşeme eğilimi devam ediyor. Cuma günü yüzde 19.06 seviyesinden kapanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün kapanışta yüzde 18.65 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.56 oldu.

Merkez Bankası bekleniyor

Brunson'ın serbest bırakılmasının piyasalar açısından önemli bir riski ortadan kaldırdığına dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin ve yaptırımlara yönelik gelişmelerin yön belirleyici olacağına işaret ediyor.

Piyasalarda önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı kritik önem taşıyor. Bu aşamaya kadar piyasalarda küresel veri gündemi ve haber akışına odaklı bir seyir takip edilecek.

Bugün ise yurt içinde veri gündemi zayıf. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.