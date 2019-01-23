TL'nin oynaklık endeksi 6 ayın en düşüğünde

23 Ocak 2019

Türk Lirası, Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı'nın "öngörülen" oynaklık göstergeleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahındaki toparlanmanın ivme kazanmasıyla, yaklaşık altı ayın en düşük seviyesini gördü.

TL'nin 3 aylık öngörülen oynaklığı ağustosta 45'in üzerine çıktıktan sonra 17.30'a kadar gerilemiş durumda.

Rublenin 3 aylık öngörülen oynaklığı eylüldeki 16.5 seviyesinden 11.2'ye gerilerken, randın öngörülen oynaklığı ise eylüldeki yaklaşık 23 seviyesinden 14.95'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'ndan(Fed) gelen sinyallerin, yatırımcıların bu yıl doları tekrar keskin bir şekilde yukarı çekecek daha fazla faiz artırmasına ilişkin endişelerini hafifletmesiyle, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahı aralık ayından bu yana iyileşti.

Kaynak: Reuters