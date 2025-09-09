Tofaş hisselerinde Stellantis anlaşması yükselişi: Yüzde 7'yi aştı

Tofaş'ın Stellantis ile 256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip bir üretim sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından Borsa İstanbul'da şirketin hisseleri yükseldi.

Güne 230 liradan başlayan hisseler yüzde 7'nin üzerinde primlenerek gün içerisinde en yüksek 239 liraya çıktı.

Saat 11.00 itibarıyla Tofaş (TOASO) hisseleri yüzde 7 yükselişle 238,30 liradan işlem görüyor.

Anlaşmanın detayları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis markaları Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot için “K9” model hafif ticari araç ve “Combi” versiyonları, çoklu enerji platformunda Türkiye’de üretilecek.

Toplamda 256 milyon Euro'ya kadar bir yatırım öngören proje, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçirilecek ve demonte araçlar (CKD) dahil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar CKD hariç yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedeflenirken, bu araçların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye piyasasına sunulacak.