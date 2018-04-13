Toplam kredi stoku 2,3 trilyon lira oldu

13 Nisan 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, şubat sonu itibarıyla 2 trilyon 291 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi Şubat 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 2 trilyon 291 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 176 milyar lirası bankalar, 49 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 34 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar şubat sonu itibarıyla 71 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 65,2 milyar lirası bankalara, 2,9 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,6 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler şubat sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 trilyon 754 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25'le ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 19'la toptan ve perakende ticaret, yüzde 13'le de inşaat sektörleri takip etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü bir yıl içerisinde yüzde 30'la en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yılda yüzde 20 arttı.

Tasfiye olunacak alacak oranı şubat itibarıyla en yüksek yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşirken, bunu yüzde 3,4'le imalat izledi.

Bireysel krediler 538 milyar lira

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler şubat sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 538 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredilerin yüzde 37'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 39'unu diğer bireysel krediler oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Takipteki krediler hariç, bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 1,8 milyon artarak 30,2 milyon kişiye yükseldi. Ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin lira oldu.

Söz konusu dönemde, 107 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 23 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Bireysel kredide İstanbul önde

Bu yılın şubat sonu itibarıyla, İstanbul'da 186 milyar liralık, Ankara'da 52 milyar liralık ve İzmir'de 35 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 38 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olarak kayıtlara geçti.

Kredi kartı dahil, kişi başına ortalama bireysel kredide toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.

Kaynak: AA