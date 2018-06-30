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Trump: Kral Selman, üretimi artırmayı kabul etti"

Suudi Arabistanın petrol üretimini 2 milyon varile kadar artırmasını istediğini bildiren ABD Başkanı Trump, Kral Selman'ın bunu kabul ettiğini söyledi.

Trump: Kral Selman, üretimi artırmayı kabul etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştüğünü ve Suudi Arabistan'dan petrol üretimi artırmasını istediğini bildirdi.

Trump sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

"Az önce Suudi Arabistan Kralı Selman'la konuştum ve kendisinden İran ve Venezuela'daki karışıklık ve işlevsizlikten dolayı Suudi Arabistan'ın petrol üretimini farkı kapatmak için 2 milyon varile kadar artırmasını istedim. Fiyatlar çok yüksek! (Kral Selman) Kabul etti!"

Kaynak: AA

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