Trump’ın çıkışları güvenli limana talebi patlattı

Ali YILDIRIM

Dünya piyasaları yeni ta­rife savaşlarıyla çalka­lanıyor. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın tutar­sız açıklamaları diğer yandan da ek gümrük tarifelerine kar­şı ülkelerin yaptığı karşı ham­leler güvenli limana olan tale­bi patlattı. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, faiz oranların­daki rahatsızlığından bahsedip ABD Merkez Bankası (Fed) Baş­kanı Jerome Powell’ı kovmak­la tehdit edince, altının ons fi­yatı 3 bin 509 doları aştı. Donald Trump’ın faiz oranları konusun­daki fikirleri Fed ile uyuşmuyor. Böylece piyasalara korku hakim oluyor. Bu tablo karşısında tar­tışmalar da hem doların zayıf­lamasını hem de güvenli liman olan altına kaçışı hızlandırıyor. ABD ekonomisinin yavaşlamay­la karşı karşıya kalabileceği ko­nusunda uyaran Trump, aynı za­manda tarife planlarının enflas­yon üzerindeki etkisi netleşene kadar oranları değiştirmeme yö­nündeki Powell’ın duruşunu her fırsatta eleştiriyor.

Ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen al­tın, daha yıl başında 2 bin 674 do­lar ons altın Trump’ın göreve gel­mesiyle birlikte hızlı yükselişini sürdürdü. Piyasaların en çalkan­tılı olduğu dönemde risk olarak görülen, yatırım araçları karşı­sında altına olan güven bir kez da­ha etkili oldu. 3 Mart haftasında 3 bin dolar sınırına dayanan ons al­tın fiyatları, Nisan 2025’te bu se­viyeyi geçti. Daha nisan başında 3 bin 200 dolar olan ons altın ara­dan geçen 20 günde 3 bin 500 do­ları aşarak tarihi zirvesine imza attı. Sadece yıl başından bu yana ons altın yüzde 31,2 seviyesinde artış kaydetti. İç piyasada da altın yükselişini sürdürüyor. Gram al­tın 4 bin 300 liranın, çeyrek altın 7 bin liranın üzerine çıktı.

New York merkezli yatırım bankası Jefferies Group, pay­laştıkları notta; “ABD hazine tahvillerindeki son satışlar ve Hazine tahvillerinin tarifeler­le ayrılmaz bir şekilde bağlantı­lı olduğu görüşü, Çin ile ticaret savaşı ve ABD’deki mali durum göz önüne alındığında, altının geriye kalan tek gerçek güvenli liman varlığı olduğuna inanıyo­ruz” paylaşımını yaptı.

Belirsizlik ve gerginliklerden destek alıp trendi yukarı taşıdı

İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, “Ons altın normalde en temel olarak ABD reel faizleriyle ters orantılı hareket etmesi gereken bir değerli metaldir. Reel faizin aşağı hareket etmesinin beklendiği bir dönemde altının da yükselmesi beklenir. Tam tersiyken de düşmesi beklenir. Uzunca bir süredir altın, bu korelasyonu bozdu ve ne olursa olsun sürekli belirsizlik ve gerginliklerden destek alıp trendini yukarı taşıyabilen bir değerli metal haline geldi” diye konuştu. Şekerci, mevcut risklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu’daki gerilimleri kapsayan jeopolitik risklerin de altındaki yükselişi desteklediğini aktararak, bu süreçte altının değer kazanmaya çalışmasının normal olarak karşılandığını belirtti. Riskler ve belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatında yukarı trendin bir süre daha taşınabileceğini düşündüğünü bildiren Şekerci, şu değerlendirmeleri yaptı: “Altın kendine bir trend oluşturdukça da kurumlar sürekli beklentilerini ons bazında yukarı çekiyorlar. Bu belki de kendi talebini yaratıyor. Temel analizle bakarsak, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirecek diyoruz ama Bankanın kendisi çok istekli gibi gözükmüyor. Her şeyi birlikte takip edip karar vermek lazım ama sanki biraz daha bu belirsizlikler yüzünden yukarı trend devam edebilir gibi gözüküyor.”