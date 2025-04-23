Trump’ın çıkışları güvenli limana talebi patlattı
ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleri ve Fed’e çıkışıyla piyasalara yeniden korku hakim oldu. Yaşanan belirsizliklerle birlikte, güvenli liman olarak görülen altına talep artınca, grafik hızlı yükselişini sürdürdü. Ons fiyatı 3 bin 509 doların üzerine çıktı. Sadece yıl başından bu yana altındaki yükseliş yüzde 31'i geçti. Ons altın daha yıl başında 2 bin 674 dolardan işlem görüyordu.
Ali YILDIRIM
Dünya piyasaları yeni tarife savaşlarıyla çalkalanıyor. Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız açıklamaları diğer yandan da ek gümrük tarifelerine karşı ülkelerin yaptığı karşı hamleler güvenli limana olan talebi patlattı. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump, faiz oranlarındaki rahatsızlığından bahsedip ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı kovmakla tehdit edince, altının ons fiyatı 3 bin 509 doları aştı. Donald Trump’ın faiz oranları konusundaki fikirleri Fed ile uyuşmuyor. Böylece piyasalara korku hakim oluyor. Bu tablo karşısında tartışmalar da hem doların zayıflamasını hem de güvenli liman olan altına kaçışı hızlandırıyor. ABD ekonomisinin yavaşlamayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyaran Trump, aynı zamanda tarife planlarının enflasyon üzerindeki etkisi netleşene kadar oranları değiştirmeme yönündeki Powell’ın duruşunu her fırsatta eleştiriyor.
Ekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman olarak görülen altın, daha yıl başında 2 bin 674 dolar ons altın Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte hızlı yükselişini sürdürdü. Piyasaların en çalkantılı olduğu dönemde risk olarak görülen, yatırım araçları karşısında altına olan güven bir kez daha etkili oldu. 3 Mart haftasında 3 bin dolar sınırına dayanan ons altın fiyatları, Nisan 2025’te bu seviyeyi geçti. Daha nisan başında 3 bin 200 dolar olan ons altın aradan geçen 20 günde 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesine imza attı. Sadece yıl başından bu yana ons altın yüzde 31,2 seviyesinde artış kaydetti. İç piyasada da altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın 4 bin 300 liranın, çeyrek altın 7 bin liranın üzerine çıktı.
New York merkezli yatırım bankası Jefferies Group, paylaştıkları notta; “ABD hazine tahvillerindeki son satışlar ve Hazine tahvillerinin tarifelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu görüşü, Çin ile ticaret savaşı ve ABD’deki mali durum göz önüne alındığında, altının geriye kalan tek gerçek güvenli liman varlığı olduğuna inanıyoruz” paylaşımını yaptı.
Belirsizlik ve gerginliklerden destek alıp trendi yukarı taşıdı
İş Portföy Başekonomisti Hande Şekerci, “Ons altın normalde en temel olarak ABD reel faizleriyle ters orantılı hareket etmesi gereken bir değerli metaldir. Reel faizin aşağı hareket etmesinin beklendiği bir dönemde altının da yükselmesi beklenir. Tam tersiyken de düşmesi beklenir. Uzunca bir süredir altın, bu korelasyonu bozdu ve ne olursa olsun sürekli belirsizlik ve gerginliklerden destek alıp trendini yukarı taşıyabilen bir değerli metal haline geldi” diye konuştu. Şekerci, mevcut risklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu’daki gerilimleri kapsayan jeopolitik risklerin de altındaki yükselişi desteklediğini aktararak, bu süreçte altının değer kazanmaya çalışmasının normal olarak karşılandığını belirtti. Riskler ve belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatında yukarı trendin bir süre daha taşınabileceğini düşündüğünü bildiren Şekerci, şu değerlendirmeleri yaptı: “Altın kendine bir trend oluşturdukça da kurumlar sürekli beklentilerini ons bazında yukarı çekiyorlar. Bu belki de kendi talebini yaratıyor. Temel analizle bakarsak, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirecek diyoruz ama Bankanın kendisi çok istekli gibi gözükmüyor. Her şeyi birlikte takip edip karar vermek lazım ama sanki biraz daha bu belirsizlikler yüzünden yukarı trend devam edebilir gibi gözüküyor.”