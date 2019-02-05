Trump'ın Dünya Bankası başkan adayı David Malpass

05 Şubat 2019

Trump yönetimi Dünya Bankası başkanlığına Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i aday göstereceğini bankanın başlıca hissedarlarına bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sadık bir destekçisi olan ve çok uluslu yapılara şüphe ile yaklaşan Malpass diğer hissedarlardan da onay alırsa geçen yıl gelişmekte olan ülkelere 64 milyar dolar kaynak sağlayan Dünya Bankası'nın başına geçecek.

Malpass'ın adaylığı hakkındaki ilk haberin yer aldığı Politico'ya göre resmi açıklama yarın yapılacak.

Avrupalı bir kaynak Trump yönetiminin bazı başkentlere Malpass'ın aday olacağının bilgisini verdiğini ve bankanın Avrupalı hissedarlarının buna karşı çıkmayacağını söyledi.

Malpass'ın adaylığı Trump yönetiminin Dünya Bankası'nın politikalarını daha yakından kontrol etmek istediğine işaret ediyor.

Malpass son iki yıldır Dünya Bankası'nın, artık yeterince varlıklı olduğunu düşündüğü Çin'e borç vermeyi durdurmasını savunuyordu.

Malpass ayrıca geçen yıl bankanın 13 milyar dolarlık sermaye artışını yönetim reformlarına bağlayan bir çalışma da yürüttü. Reformlar bankanın kaynaklarının ağırlıklı olarak yoksul ülkelere kullandırılmasını ve orta gelirli ülkelerin Dünya Bankası dışındaki borçlanma imkanlarını kullandırmaya özendirilmesini içeriyor.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Kaynak: Reuters