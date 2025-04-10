Trump'ın gümrük hamlesi sonrası altın uçuşta! Gram, tam, ons... İşte güncel fiyatlar (10 Nisan Perşembe altın fiyatlar)

Altın piyasası, 10 Nisan 2025 Perşembe günü yeni zirvelere yaklaştı. Yatırımcıların güvenli liman talebiyle yöneldiği altın, Trump yönetiminin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkarmasının ardından yükselişini sürdürdü. Sabah saatlerinde gram altın 3.818 TL, çeyrek altın 6.439 TL, tam altın ise 25.134 TL seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasaların referansı olan ons altın, Çin’e yönelik ticaret savaşının tırmanmasıyla birlikte bu sabah yüzde 1,5’e yakın artışla 3.128,12 dolar seviyesine yükseldi. Gün içerisinde ons altın, 4 Nisan’dan bu yana ilk kez 3.131,88 dolara kadar çıktı. 3 Nisan'da ise tüm zamanların zirvesi olan 3.167,96 doları görmüştü.

10 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar oldu?)

Gram altın, kısa sürede yükseliş göstererek 3.817,17 TL alış ve 3.817,67 TL satış seviyelerinden işlem gördü. Çeyrek altın 6.370 TL alış, 6.439 TL satış, yarım altın ise 12.740 TL alış ve 12.875 TL satış fiyatlarıyla yatırımcıların radarında yer aldı.

Tam altın da değer kazancını sürdürerek 24.646,41 TL alış ve 25.134,20 TL satış seviyelerine ulaştı. Cumhuriyet altını ise 25.402 TL alış, 25.632 TL satış fiyatlarıyla günün en değerli yatırım ürünlerinden biri oldu.

Analistler, altındaki bu yükselişte jeopolitik riskler, Trump’ın gümrük tarifesi planları, Fed’in faiz indirimi beklentileri, dolar kurundaki hareketlilik, merkez bankası alımları ve altın destekli ETF’lere artan yatırım gibi çok sayıda etkenin rol oynadığını belirtiyor.

Marex analisti Edward Meir, “Yavaş büyüme dönemine girersek, faiz oranları sonunda düşecek ve bu altını daha cazip kılacak. Enflasyon endişeleri yıl boyunca sürecek ve ons altında kısa vadede 3.200 dolar seviyesini görebiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası'nın son toplantı tutanaklarında, ekonomide yavaşlama ve enflasyon risklerine dikkat çekilirken, "zor ödünleşmelerin" kapıda olduğuna dair görüş birliği dikkat çekti.

Yatırımcılar, altın fiyatlarını etkilemesi beklenen bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yakından takip edecek.