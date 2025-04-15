Trump'ın gümrük muafiyeti Bitcoin’i yukarı taşıdı

Bitcoin, ABD’den gelen olumlu sinyallerin riskli varlıklara olan talebi artırmasıyla hafif yükseliş kaydetti. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,1 oranında prim yaparak 85.784 dolara yükseldi.

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump’ın dış ticaret politikasına yönelik yumuşama sinyallerine odaklandı. Trump, yabancı otomobil ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerine bazı kısa vadeli muafiyetler getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklama, son haftalarda ticaret politikalarına ilişkin artan endişelerle sarsılan piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

Interactive Investor analisti Richard Hunter, Beyaz Saray’dan gelen bu açıklamaların, daha önce önerilen agresif ticaret önlemlerinden geri adım atılabileceğine dair umutları artırdığını söyledi. Ancak Hunter ayrıca, “Durum hâlâ netlikten uzak. Bu nedenle yatırımcılar temkinli iyimserlik içinde” değerlendirmesini yaptı.

Bitcoin, geleneksel olarak daha yüksek risk iştahıyla birlikte değer kazanan varlıklar arasında yer alıyor. Piyasalarda yaşanan genel iyimserlik ve yatırımcıların teknoloji ve kripto gibi volatil alanlara yönelmesi, Bitcoin fiyatlarının destek bulmasında etkili oldu.