Trump'ın kısmi geri adımı piyasaları canlandırdı: Küresel piyasalara ılık rüzgarlar hakim!

Küresel piyasalarda yeni hafta iyimser bir havayla başladı. ABD'nin, ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin artık karşılıklılık esaslı tarifelere değil, mevcut diğer tarifelere göre değerlendirileceğini duyurması ve Çin ile tarifelere ilişkin müzakerelerde anlaşma olasılığının artması piyasalar üzerinde pozitif etki yarattı.

ABD, bazı teknoloji ürünlerine uygulanan yüzde 145’lik tarifeleri tartışmaya açarken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, bilgisayar, telefon, çip, güneş paneli gibi ürünlerin 5 Nisan'dan itibaren mevcut tarifelere göre değerlendirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu değişikliğin bir muafiyet olmadığını vurguladı. Ürünlerin fentanil krizi nedeniyle uygulanan yüzde 20 tarifelere tabi olduğunu belirten Trump, ulusal güvenlik tarifeleri kapsamında elektronik tedarik zincirini gözden geçireceklerini söyledi.

ABD'de "tarife karmaşası" sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Çin ile bir tarife anlaşması yapabileceği yönünde Trump’ın iyimser olduğunu açıkladı. Bu açıklama yatırımcılarda risk iştahını artırırken, ABD borsaları cuma gününü güçlü yükselişlerle kapattı. Nasdaq yüzde 2,06, S&P 500 yüzde 1,81, Dow Jones yüzde 1,56 yükseldi. Vadeli işlemler de yeni haftaya pozitif başladı.

Tahvil piyasasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47'de dengelenirken, dolar endeksi 99,6 ile Temmuz 2023’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının onsu cuma günü rekor tazeledikten sonra bugün yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 231 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 0,2 gerileyerek 64,1 dolara indi.

Avrupa borsalarında gözler tarife müzakerelerinde

Avrupa'da da ABD ile tarifelere ilişkin müzakereler yakından izleniyor. AB Komisyonu Üyesi Maros Sefcovic’in Washington’a yapacağı ziyarette, ABD Ticaret Bakanı ve Ticaret Temsilcisi ile görüşmesi bekleniyor.

AB yetkilileri, yapıcı çözümlerle anlaşma arayışında olduklarını belirtirken, 90 günlük sürenin dolmadan bir uzlaşı sağlanması umut ediliyor. Cuma günü İngiltere dışında Avrupa borsalarında negatif bir kapanış yaşansa da bugün vadeli işlemler yukarı yönlü seyrediyor.

Asya borsaları, Trump'ın geri adım atması ile yükselişte

Asya tarafında ise ABD’nin tarife açıklamaları sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş görüldü. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2, Güney Kore’de Kospi yüzde 1, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 2,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, küresel belirsizliklerin arttığını belirtirken, para politikasının ekonomik gelişmelere göre esnek şekilde yönlendirileceğini vurguladı.

Yurtiçi piyasalarda son durum

Yurt içinde ise Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü yüzde 0,45 artışla 9.380 puandan kapatırken, yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı. Dolar/TL kuru cuma gününü yüzde 0,4 yükselişle 38,05’te tamamlarken, haftanın ilk işlem gününde 38,01 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün gözler Türkiye'nin şubat ayı cari işlemler dengesi verilerinde. Ekonomistler şubat ayında cari açığın 4 milyar 325 milyon dolar olacağını tahmin ederken, 2025 yılı toplam cari açığının yaklaşık 21,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, küresel piyasaların seyrinin ABD-Çin ticaret müzakereleri, Fed açıklamaları ve Avrupa’daki temaslara bağlı gelişmelere odaklı devam edeceğini belirtiyor.